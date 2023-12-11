الإضراب العالمي.. شلل في الضفة ولبنان يغلق جميع مؤسساته

عمّ إضراب شامل جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة، الإثنين، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فيما أعلن لبنان إغلاق كافة المؤسسات والإدارات بالبلاد.

يأتي ذلك تلبية لحراك عالمي ودعوات واسعة أطلقها نشطاء من مختلف أنحاء العالم تحت وسم “إضراب من أجل غزة” (StrikeForGaza) من أجل تنفيذ إضراب عالمي شامل للتضامن مع أهالي قطاع غزة، والضغط على الحكومات من أجل التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقالت كالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، شلّ مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.

كما شهدت المواصلات العامة إضراباً في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

من جهته، أعلن مجلس الوزراء اللبناني، إقفال كافة الإدارات والمؤسسات في البلاد، الإثنين، ضمن حراك عالمي يدعو لإضراب حول العالم تضامناً مع غزة والشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، في بيان، الأحد، إن “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أعلن بموجب مذكرة حكومية إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الإثنين”.

أضاف مكية أن ذلك جاء “تجاوباً مع الدعوة العالمية (إضراب من أجل غزة)، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني ومع أهلنا في غزة، وفي القرى الحدودية اللبنانية”.

من جهتها، أعلنت نقابة المهندسين في بيروت إقفال أبوابها، الإثنين، في المركز الرئيسي في العاصمة اللبنانية بيروت، ومراكزها الفرعية في المناطق الأخرى. وأعلنت “تضامنها مع الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة وقطاع غزة الصامد بوجه العدوان الصهيوني الوحشي”.