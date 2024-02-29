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الجزائر
خلال الـ24 ساعة الأخيرة تدخلت الحماية المدنية مرة في كل 26 ثانية:

الإضطراب الجوي: العثور على جثة شخص مفقود في البويرة

الشروق أونلاين
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الإضطراب الجوي: العثور على جثة شخص مفقود في البويرة
لقطة شاشة/الحماية المدنية

أعلنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم، الخميس 29 فيفري، عن عثور أعوانها على جثة الشخص المفقود بالمنطقة الجبلية عين الزبدة بولاية البويرة.

الضحية هو من جنس ذكر ويبلغ من العمر 66 سنة، حسب نفس المصدر. وقالت الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت للقيام بهذه العملية المتمثلة في البحث عن مفقود بتيروردة بلدية اغبالو التابعة لولاية البويرة على الساعة الثانية عشر نهارا.

المديرية العامة للحماية المدنية سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة من 28 إلى 29 فيفري، إجمالي تدخلات بلغ 3249 تدخلا، بمعدل تدخل واحد في كل 26 ثانية.

وبسبب الإضطراب الجوي الأخير الذي عرفته البلاد، قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل في كل من ولايات جيجل سكيكدة عنابة و بجاية لإجلاء السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد دعت يوم أمس في بيان، إلى رفع درجة الحيطة والحذر، لتفادي مختلف الحوادث التي قد تنجم عن الاضطراب الجوي الذي تعرفه مختلف مناطق شمال الوطن.

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