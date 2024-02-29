الإضطراب الجوي: العثور على جثة شخص مفقود في البويرة

خلال الـ24 ساعة الأخيرة تدخلت الحماية المدنية مرة في كل 26 ثانية:

أعلنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم، الخميس 29 فيفري، عن عثور أعوانها على جثة الشخص المفقود بالمنطقة الجبلية عين الزبدة بولاية البويرة.

الضحية هو من جنس ذكر ويبلغ من العمر 66 سنة، حسب نفس المصدر. وقالت الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت للقيام بهذه العملية المتمثلة في البحث عن مفقود بتيروردة بلدية اغبالو التابعة لولاية البويرة على الساعة الثانية عشر نهارا.

المديرية العامة للحماية المدنية سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة من 28 إلى 29 فيفري، إجمالي تدخلات بلغ 3249 تدخلا، بمعدل تدخل واحد في كل 26 ثانية.

وبسبب الإضطراب الجوي الأخير الذي عرفته البلاد، قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل في كل من ولايات جيجل سكيكدة عنابة و بجاية لإجلاء السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وكانت المديرية العامة للحماية المدنية قد دعت يوم أمس في بيان، إلى رفع درجة الحيطة والحذر، لتفادي مختلف الحوادث التي قد تنجم عن الاضطراب الجوي الذي تعرفه مختلف مناطق شمال الوطن.