الإطاحة بامرأتين أجنبيتين تُتاجران في الهيروين بالجزائر العاصمة

أعلن أمن ولاية الجزائر عن توقيف امرأتين أجنبيتين ضمن شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة والترويج للمخدرات الصلبة من نوع الهيروين.

وبحسب بيان صادر عن الأمن الوطني فقد تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى بالجزائر الوسطى من وضع حد لنشاط الشبكة الإجرامية.

وقال البيان إن القضية بدأت أطوارها بعد ورود معلومة إلى الفرقة مفادها قيام شخصين من ضواحي العاصمة بترويج هاته السموم في أوساط الشباب. وبعد التحري في الموضوع تم تحديد أفراد الشبكة.

وأضاف أن عناصر الفرقة المختصة تمكنت من إيقاف 10 أشخاص مشتبه فيهم، أربعة منهم من جنسية أجنبية، من بينهم إمرأتان أجنبيتان.

وأوضح البيان أنه بعد تنفيذ إذن بالتفتيش تم ضبط وحجز 160 غ من المخدرات الصلبة من نوع هيروين، 51 قرص من المؤثرات العقلية، 61 مليون سنتيم دج، 16 هاتفا نقالا ومركبة سياحية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة، حسب ذات البيان.