الإطاحة بجماعة أشرار قامت بالسطو على شركة إنتاج النحاس

الدرك يحجز أموالا وسيارات وأسلحة بيضاء

أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بجماعة أشرار قامت بالسطو على شركة إنتاج النحاس الكائن مقرها ببلدية حمادي.

وتدخل هذه العملية حسب ما كشف عنه المساعد خالد جقبوب بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الممتلكات عبر إقليم اختصاص، وأكد أن وقائع القضية تعود إلى شكوى تقدم بها رعية أجنبي من أجل سرقة مركبة ومبلغ مالي من داخل منزله الواقع داخل شركة صناعة الكوابل النحاسية من طرف مجهولين باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض، إثر هذا باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام والاستعانة بالشرطة التقنية لإجراء المعاينات اللازمة.

وقد تم حسب المساعد جقبوب تحديد هوية المشتبه فيهم وتضييق الخناق عليهم من طرف المحققين وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية البليدة وإلقاء القبض على خمسة أشخاص، بعد التحقيق معهم تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة، كما تم استرجاع أملاك الرعايا الصينيين المسروقة، التحقيق لازال متواصلا في القضية لتوقيف باقي أفراد العصابة، وعلى هامش القضية تم توقيف شخص من ولاية البليدة حاول النصب على رعايا صينيين باستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا.

أسفرت العملية حسب المتحدث عن استرجاع: مبلغ مالي قدره مليارا و100 مليون سنتيم، 200 جنيه مصري و50 أورو، سيارة سياحية تم شراؤها بالمال المسروق، سيارة سياحية استخدمت في التنقل والفرار، أسلحة بيضاء وخمسة هواتف نقالة، فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جناية تكوين جمعية أشرار، جناية سرقة مبلغ مالي ومركبة.