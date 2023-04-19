الإطاحة بجماعة إجرامية عابرة للحدود بتمنراست

أوقفت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، بحر هذا الأسبوع، بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة مجموعة إجرامية عابرة للحدود.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، فإن العملية التي جاءت نتيجة للاستغلال الأمثل للمعلومات، مكنت من تحييد عناصر المجموعة الإجرامية المتكونة من 8 مجرمين، والتي كانت تزرع الرعب في المنطقة وتُروع المواطنين باستعمال الأسلحة.

كما تم خلال نفس هذه العملية، يؤكد البيان ذاته، استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي ومركبة رباعية الدفع.

أوضح أن المجرمين الموقوفين تم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة أسلحة وذخيرة دون رخصة وجناية السرقة باستعمال السلاح.

وشددت وزارة الدفاع، أن هذه العملية النوعية، جاءت لتؤكد مرة أخرى الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني لحماية المواطنين، والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.