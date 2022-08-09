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الجزائر
حجز مستلزمات طبية منتهية الصلاحية

الإطاحة بشبكة إجرامية دولية من ثلاثة أشخاص

ع.ع
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الإطاحة بشبكة إجرامية دولية من ثلاثة أشخاص

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية متكونة من ثلاثة أشخاص وحجز مستلزمات طبية منتهية الصلاحية قيمتها مليونيْ أورو، حسب ما أفادت به الثلاثاء مصالح الأمن الوطني في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أنه “في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية تتكون من 3 أشخاص، من بينهم رعية أجنبي، كانت تقوم بتهريب الأموال نحو الخارج عن طريق تضخيم الفواتير وتبييض الأموال من خلال شركة مختصة في استيراد المستلزمات الطبية”.

وتتكون هذه المحجوزات – يضيف البيان – من “كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية بقيمة مليوني أورو و4 سيارات وأختام مقلدة وأجهزة كمبيوتر”.

أما قيمة الأموال المهربة إلى الخارج فتتمثل في “مليون و600 ألف أورو و75 مليون ين ياباني”، في حين بلغت قيمة الضرر المالي للخزينة العمومية “65 مليار سنتيم”.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وفقا لذات البيان.

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