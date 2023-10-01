الإطاحة بشبكة إجرامية دولية يقودها مغربي بعنابة

أطاحت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بولاية عنابة، الأسبوع الماضي، بشبكة إجرامية دولية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية يقودها مغربي متواجد بالخارج.

وأفاد بيان مصالح الأمن الوطني يوم الأحد، عن “حجز أزيد من 387 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية”. وذلك بعد التحريات التي باشرتها ذات المصلحة.

ومكنت من “توقيف شخصين أحدهما من جنسية ليبية يقيم بالمغرب وضبط 387.555 كبسولة من المؤثرات العقلية. من نوع بريغابالين أجنبية الصنع”.