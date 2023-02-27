الإطاحة بشبكة إجرامية للمتاجرة في الكوكايين وتبييض الأموال

تنشط على مستوى الجزائر العاصمة

وجهت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع عناصر المفرزة الخاصة للجهاز ضربة قاصمة لشبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط على مستوى الجزائر العاصمة، مختصة في استيراد، ونقل وتخزين والمتاجرة بـ”الكوكايين”، مع تبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.

وفي التفاصيل، كشف قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة المساعد، سفيان بن علي، أن العملية جاءت إثر معلومات واردة للفرقة مفادها وجود عصابة تتاجر في المخدرات الصلبة ومختلف السموم، وبعد التحري والتحقيق تم تحديد هوية أفراد العصابة ووضع خطة لشل نشاطهم وتوقيفهم بالتنسيق مع عناصر المفرزة الخاصة للدرك الوطني بمعالمة.

وأسفرت العملية، حسب قائد الفرقة المساعد بن علي، عن توقيف 8 أشخاص وحجز 80 غراما من الكوكايين وكذا مركبتين سياحيتين، دراجتين ناريتين إلى جانب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، وكمية من المعدن الأصفر بوزن إجمالي 102.52 غرام، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مختلفة وصاعق كهربائي، كما تم حجز أوراق نقدية مزورة ووثائق مزورة من بينها انتحال صفة صحفي لتسهيل عملية تنقلهم ونقلهم السموم، ميزان إلكتروني ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي قدر بأكثر من 280 مليون سنتيم مع مبلغ مالي للعملة الصعبة قدر بـ1653 أورو، آلة نقود و20 هاتفا نقالا.

وحسب قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة، فإنه سيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة فور استيفاء جميع الإجراءات القانونية.