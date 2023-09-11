الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تهريب “الحراقة” بوهران (فيديو)

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر وتوقيف 20 مرشحا للهجرة من جنسيات مختلفة.

وأفادت مصالح الدرك الوطني، الاثنين، أن هذه العملية التي تمت من طرف الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببطيوة، جاءت إثر تتبع وترصد هذه الجماعة الإجرامية بولاية وهران ليتم توقيف 20 مرشحا للهجرة غير شرعية عبر البحر من جنسيات مختلفة.

كما تم حجز قارب نزهة مزود بمحرك ومبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب 3.500 يورو و 18 هاتفا نقالا وسيارتين كانتا تستعملان في نقل الأشخاص.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بتهمة الشروع في تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة وتبيض الأموال.