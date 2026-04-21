الإطاحة بشبكة إجرامية واسترجاع أزيد من 31 مليار سنتيم بباتنة (فيديو)

تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل “BRI”، خلال الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال، مع استرجاع مبالغ مالية وممتلكات معتبرة تُقدر بأكثر من 31 مليار سنتيم.

وحسب ما أفادت به الجهات المختصة، لجأت عناصر الشبكة على تبييض عائدات المتاجرة غير الشرعية بالعملة الأجنبية، من خلال توظيفها في اقتناء عقارات والمتاجرة في المركبات الفاخرة، سواء المستوردة أو المصنعة محليا.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي، مع حجز مبلغ يفوق نصف مليون يورو، إلى جانب مبالغ مالية أخرى بالعملة الأجنبية، إضافة إلى استرجاع 1 مليار و622 مليون سنتيم من العملة الوطنية.

كما مكنت العملية من حجز 14 مركبة من مختلف الأنواع والعلامات، فضلا عن ضبط ثلاثة أسلحة نارية وذخيرة من الصنف الخامس.

وفي سياق متصل، تم ضبط كميات معتبرة من المعادن النفيسة، تمثلت في أكثر من 3 كلغ من الذهب وحوالي 8 كلغ من الفضة، إلى جانب تجهيزات حساسة وهواتف ذكية كانت تُستعمل في تسهيل هذا النشاط غير المشروع.