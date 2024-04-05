الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط أكثر من قنطارين من الكيف المعالج بتمنراست

أطاحت مصالح الشرطة في تمنراست بشبكة إجرامية وحجزت أكثر من قنطارين من الكيف المعالج، أفريل 2024.

أطاحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، بشبكة إجرامية منظمة، تتكون من 05 أشخاص، مع ضبط 208.5 كلغ من الكيف المعالج وحجز شاحنة ومركبة سياحية، نهاية الأسبوع.

وحسب ما أفادت به الشرطة في بيان اليوم، الجمعة 5 أفريل، فهذه العملية النوعية جاءت “بعد استغلال معلومات عن وجود مجموعة إجرامية، تُحَضِّر لنقل شحنة من الكيف المعالج من ولاية تمنراست نحو إحدى الولايات الشمالية، وبعد التحريات التي باشرها محققو الفرقة تحت إشراف النيابة المحلية، تم توقيف المشتبه فيهم، وضبط كمية الكيف المعالج على مستوى مخبأ سري مهيأ بمقطورة الشاحنة.”

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، يضيف ذات البيان.