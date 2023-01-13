الإطاحة بشبكة تنشط في جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال

إيداع 5 من أفرادها الحبس وإخضاع 4 آخرين للرقابة

أطاحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة بشبكة إجرامية وطنية تنشط في جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، حسب ما علمت “واج” الجمعة من خلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وتمكنت ذات الفرقة من توقيف جماعة إجرامية تنشط على المستوى الوطني في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال عن طريق التملص من الحقوق الجبائية وتحصيل عائدات كبيرة من وراء ذلك، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وقدرت المبالغ المتلاعب بها في هذه القضية بنحو 1 مليار دج، حسب ما ذكره ذات المصدر الذي أوضح أن أفراد هذه الشبكة البالغ عددهم 12 شخصا قد استخرجوا سجلات تجارية مزورة وتعاملوا بواسطتها مع عديد الشركات والمؤسسات الاقتصادية، حسب ما تمت الإشارة إليه.

واستنادا لنفس المصدر، فإن أفراد هذه الشبكة قد تم تحديد هويتهم وتوقيفهم تباعا في “ظرف قياسي”، حيث تبين أنهم يستغلون المناصب التي يشغلونها بصفتهم إطارات في هيئات إدارية مختلفة يتسترون من خلالها على نشاطهم الإجرامي.

وأضاف ذات المصدر أنه تم تحرير بشأنهم ملف جزائي عن جرائم “تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح التهرب الضريبي وتبييض الأموال عن طريق التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات تجارية وشهادات وكذا تقليد أختام الدولة”، بالإضافة إلى ”إساءة استغلال الوظيفة عمدا والمشاركة”.

وقد تم تقديم المتهمين أمام النيابة لدى محكمة سكيكدة، حيث صدر في حق 5 من أفراد من هذه الشبكة أمر إيداع رهن الحبس فيما تم إخضاع 4 آخرين لنظام الرقابة القضائية بينما استفاد البقية من الإفراج مع المتابعة القضائية.