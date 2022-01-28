الإطاحة بشبكة دولية لتهريب البشر بتواطؤ وكالات سياحية

أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، بشبكة إجرامية دولية لتهريب الأشخاص مع النصب والاحتيال، بتواطؤ من وكالات سياحية أصحابها متورطون في عملية الحال من خلال استعمال ملفات مزورة واستخدام آليات غير قانونية من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الخارج.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها الرائد خديجة قريشي، المكلفة بالاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، فإنه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العقيد محمد بوسهلة وقائد فصيلة الأبحاث ووكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمكنت عن طريق التحري والاعتماد على العمل الاستعلاماتي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص مع تورط أربع وكالات سياحية، تنشط عبر إقليم ولايتي الجزائر وبومرداس مختصة في تهريب الأشخاص والنصب والاحتيال.

وأوضحت الرائد قريشي أن الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية، باستعمال ملفات مزورة، بالتواطؤ مع أشخاص ينشطون داخل وخارج الوطن، وهذا مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما يتعرض ضحايا الشبكة للنصب والاحتيال بعد أن يتم استدراجهم باستعمال خطط جهنمية للإيقاع بهم.

الشبكة الإجرامية حسب الضابط الأمني، تنتهج أسلوبا إجراميا في إجراء التعاملات المالية غير الشرعية، حيث يعتمد أفرادها على استخدام آليات غير قانونية “بطاقات الدفع الإلكترونية والعملات الافتراضية” من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الخارج، هروبا من الرقابة ولعدم ترك آثار لتعاملاتهم المالية المشبوهة التي يقومون بها بطريقة محكمة.

العملية حسب الرائد قريشي أسفرت عن حجز عدد كبير من جوازات السفر، رخص سياقة دولية، بطاقات دفع إلكترونية، أجهزة إعلام آلي تستخدم في تزوير مختلف الوثائق والأختام، هواتف نقالة مثبت عليها تطبيقات تستعمل في تحويل العملة، كما تم حجز مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية وكذا العملة الصعبة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي ستواصل تحقيقاتها في ملف الحال وإحالتهم على المحاكمة وفقا للإجراءات القانونية.