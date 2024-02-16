الإطاحة بشبكة دولية لتهريب البشر والمخدرات

بارونات " المخزن" تجند رعايا أفارقة لنقل سمومها مقابل تمكنيهم من الهجرة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة تمتهن تهريب البشر والمخدرات، من خلال تجنيد رعايا أفارقة من طرف بارونات المخدرات بالمغرب التي تعدهم بتمكينهم من الهجرة إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، مقابل نقل وتهريب وإغراق الجزائر بسموم “المخزن”.

وفي تفاصيل العملية، كشف النقيب عادل وهاب المكلف بالاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، أن “وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة تمتهن تهريب البشر والمخدرات”، مشيرا إلى أن العملية جاءت بناء على “معلومات مؤكدة مفادها تواجد رعايا أفارقة مشبوهين بإحدى المزارع الكائنة بولاية وهران ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان وتوقيف 4 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة”.

وأضاف النقيب وهاب أن “مجهودات الدرك الوطني كللت بالكشف عن جميع رؤوس الشبكة ونمط عملها الذي يتمثل في قيام بارونات المخدرات من المغرب بتجنيد الرعايا الأفارقة بالتنسيق مع أحد بارونات تهريب البشر من جنسية كاميرونية ليتم إيهامهم بتمكينهم من الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مقابل نقل وتهريب المخدرات إلى الأراضي الجزائرية”.

وأسفرت هذه العملية حسب الضابط الأمني عن توقيف 12 شخصا، 7 جزائريين و5 من جنسيات إفريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 19 و52 سنة مع حجز سيارتين سياحيتين ومبالغ مالية، إضافة إلى هواتف نقالة وشرائح هاتفية مغربية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لاستكمال التحقيق في قضية الحال، يضيف النقيب وهاب.