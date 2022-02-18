الإطاحة بشبكة دولية لتهريب الكوكايين بالعاصمة

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، مختصة في استيراد المخدرات الصلبة من الكوكايين الخام والاتجار فيها. العصابة كانت تقوم باستيراد المخدرات الصلبة من بلد أوروبي مرورا بالمطار عن طريق إخفائها بإحكام في أماكن حسّاسة خاصّة عند العنصر النسوي، حيث يتمّ التّمويه بالادّعاء أن الشخص مريض وبرفقته مساعدة طبيّة لغرض الحصول على التسهيلات.

التحريات في القضية التي تمّت تحت إشراف النيابة، وبعد تمديد الاختصاص إلى عدّة ولايات، أفضت إلى توقيف كل أفراد العصابة المتكوِّنة من 9 أشخاص، من بينهم فتاة، ثلاثة منهم يحوزون وثائق إقامة ببلد أوروبي.

كما أسفرت العملية عن حجز 900 غرام من الكوكايين الخام، مبلغ مالي يقدّر 100.000 دج، مبلغ مالي يقدّر بـ80 أورو، 10 هواتف نقالة، أكياس بلاستيكية لغرض تسويق المخدرات، ميزانين إلكترونيين، 4 مركبات نفعية ودراجة نارية كما تمّ حجز عرضيا سلاح ناري أثري قيّم يعود إلى العهد العثماني.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن جناية استيراد، التخزين، والاتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة، شحن نقل عن طريق العبور لمواد مخدرة من طرف جماعة إجرامية منظمة، كما تم إنجاز ملف مستقل حول الاتجار غير المشروع بممتلكات ثقافية محمية.