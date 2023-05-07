الإطاحة بشبكة لتنظيم الحرقة، توقيف مشتبه بهم في قضية قتل ثمانيني

أخبار الجزائر ليوم الأحد 07 ماي 2023

عمرها تعدى القرن

انهيار جزئي بإحدى أقدم مدارس سطيف

سمير مخربش

انهار مساء السبت، سقف متوسطة إحياء العلوم الإسلامية بالعلمة بولاية سطيف، التي تعد من المعالم التاريخية ومن أقدم المدارس بالمنطقة. ومن حسن الحظ أن الحادث وقع يوم عطلة، وبالتالي لم يتم تسجيل أي إصابة.

لكن سقف الحجرة انهار كليا وسقطت أجزاء ضخمة منه على الطاولات والكراسي. وحسب المعطيات الأولية فإن أسباب الانهيار تعود إلى قدم البناية، حيث تعد مدرسة إحياء العلوم الإسلامية من أقدم المؤسسات التربوية بولاية سطيف، تأسست سنة 1918، وظلت محافظة على هذا الاسم إلى يومنا هذا، وهي معلم تاريخي تحول إلى ملحقة تابعة لجمعية العلماء المسلمين وكانت مزارا للشيخ عبد الحميد بن وباديس والبشير الإبراهيمي والعربي التبسي، والعديد من العلماء.

وظلت في فترة الاستعمار مركز إشعاع للتعليم المبادئ الإسلامية وتحفيظ القرآن، واستمر نشاطها التعليمي بعد الاستقلال الى أن تم تحويلها سنة 2000 من مدرسة ابتدائية إلى متوسطة بغية تخفيف الضغط على متوسطة عبد الحميد بن باديس القريبة منها، مع المحافظة على طابعها المعماري الذي أنجز منذ أكثر من قرن. لينهار جزء من سقف إحدى حجراتها اليوم مخلفا حيرة كبيرة في الوسط التربوي.

وقد تنقل السيد موسى بن تواتي الأمين العام لمديرية التربية لولاية سطيف، رفقة رئيس بلدية العلمة إلى مقر المتوسطة للوقوف على مخلفات الانهيار وحجم الأضرار التي خلفها الحادث الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. وعقب المعاينة اتخذ قرار بغلق الحجرة المتضررة، وتخصيص غلاف مالي لترميمها مع استمرار الدراسة بصفة عادية في باقي الحجرات.

وقد كان للحادث أثر بليغ عند بعض المهتمين بتراث المدينة، والذين طالبوا بترميم هذه المتوسطة بكاملها مع المحافظة عليها كمعلم تاريخي يشهد على نضال رجالات جمعية العلماء المسلمين بالعلمة.

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تخلصوا من سيارته على الطريق الوطني

توقيف مشتبه بهم في قضية قتل ثمانيني بميلة

نسيم. ع

ألقى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالتلاغمة في ولاية ميلة، القبض على 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و42 سنة، متهمين بقتل شيخ يبلغ من العمر 80 سنة.

وحسب مصالح للدرك الوطني، فانه أثناء قيام أفراد الفرقة بالخدمة على مستوى مكتب الفرقة، تقدم إليهم أحد سكان بلدية التلاغمة للتبليغ عن اختفاء والده المسمى “ن. ع. ر” البالغ من العمر 80 سنة، وعلى الفور تم تشكيل دورية والبحث عن المعني عبر الإقليم، أين تم العثور على سيارته مركونة على مستوى الطريق الوطني رقم 100، ليتم تمشيط المكان وتفعيل الاستعلام، حيث تبين أنه خلال نفس اليوم تقدم من المركبة السالفة الذكر، ليلا، شخصين من بلدية التلاغمة، وقد تم التعرف على الشخصين وتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان تواجده، وبعد مداهمة منزله تم توقيفه، كما تم العثور على مفتاح السيارة وجثة الضحية.

وبعد التحقيق المعمق مع المشتبه فيه، أكد فعلته، مصرحا أن له شريكين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من “ع. م. أ” و”ع. ي”، حيث قاما بمساعدته في إخفاء سيارة الضحية ونقل جثة القتيل إلى الشرفة، كما اتفق الأطراف الثلاثة على كتمان الأمر فيما بينهم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، تكوين جمعية أشرار لغـرض الإعداد لجناية، جنحة عدم التبليغ عن جناية، إخفاء أشياء والسرقة بالتعـدد، وبعد المثول الفوري تم إيداعهم بالمؤسسة العقابية بتاجنانت.

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بعد نجاح شاب في المسابقة من دون اجتيازها

مديرية التربية لغليزان تنأى بنفسها عن فضيحة التوظيف

ناصر بلقاسم

نأت مديرية التربية لولاية غليزان بنفسها عن الفضيحة المدوية التي شهدها القطاع بعد نجاح شاب في مسابقة توظيف نظمتها هذه الأخيرة، من دون أن يكون مشاركا بها.

وقال مدير القطاع عبد العزيز براهيمي للشروق، إنه بالفعل أعلنت المديرية عن تنظيم هذه المسابقة التي أشرفت عليها مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية غليزان، “على أن توافي مديرية التربية بمحضر يتضمن القائمة الإسمية للناجحين في هذه المسابقة بعد انتهائها”، مضيفا: “نحن ننتظر ما ستسفر عنه إجراءات الرقابة البعدية لمفتشية الوظيفة العمومية التي ستفصل في نتائج هذه المسابقة، في إطار مهام الرقابة الموكلة لها”.

وأضاف براهيمي أن المؤسسة المؤهلة والمُوكل لها مهمة تنظيم المسابقات، مسؤولة عن ضمان السير الحسن لمختلف الإجراءات المتصلة بالاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية، بينما تقع مسؤولية سير المسابقات على أساس الشهادة على عاتق مديرية التربية، ويتم إعلان نتائجها بالاشتراك مع مصالح مفتشية الوظيفة العمومية، بعدما تتأكد هذه الأخيرة من مشروعية إجراءات تنظيمها، دون أن يضيف محدثنا أية توضيحات أخرى في هذا الشأن.

وكان المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل بولاية غليزان، قد وجه مراسلة لوالي الولاية تسلمت الشروق نسخة منها، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في المسابقة المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بتوظيف 81عامل مهني بقطاع التربية التي نظمتها مديرية التكوين المهني في الفترة الممتدة من 28 جانفي إلى 06 فيفري 2023.

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سحابة سوداء تغطي سماء القل

حالات اختناق بسكيكدة جراء حرق النفايات

زبيدة بودماغ

تسببت مساء، يوم السبت، عملية حرق “جبال” من القمامة داخل المفرغة العمومية بمنطقة بومهاجر وسط مدينة القل بولاية سكيكدة، في تشكل سحابة سوداء كثيفة جدا، علت الآفاق، وتسببت في حالات إختناق وضيق في التنفس وسط كبار السن، وكذا المصابين بأمراض تنفسية كالربو أو الحساسية. زادته الحرارة الشديدة التي فاقت الثلاثين درجة مئوية، تعقدا.

الحادثة وقعت بمجرد مغادرة والي ولاية سكيكدة حورية مداحي المدينة، التي خصصت لها زيارة تفقدية للمشاريع التنموية. ولأن هذه الفرغة الكبرى موجودة في قلب المدينة فقد قام المسؤولون بتأجيل عملية حرق القمامة لعدة أيام، إلى ما بعد زيارة والي الولاية التي تأخرت، وكثرت القمامة وتحولت إلى جبال متكدسة، فأحدث حرقها دخان كريه الرائحة، وبمجرد علمها بالواقعة، عادت والي الولاية وهددت بحل المجلس البلدي لأنه تقاعس عن أداء مهامه، وتساءلت عن سبب استعمال طريقة التخلص من تراكم النفايات بحرق عشوائي دون مراعاة التوقيت. رئيس بلدية القل دافع عن المجلس الشعبي البلدي وقال إن مجهولين هم من كانوا وراء حرق أطنان من النفايات، ووعد بفتح تحقيق في الحادثة.

وقد علمنا بقيام العديد من السياح الذي يفضلون في العادة، قضاء عطلتهم في مدينة القل خلال شهر ماي، قد غادروا منذ صباح أمس الأحد المدينة، بسبب الحرج الذي سببته لهم هذه السحابات الداكنة السواد والكريهة الرائحة، التي جعلت البقاء في المدينة، غير آمن.

يذكر أن مفرغة بومهاجر والممتدة على أزيد من أربعة هكتارات هي النقطة السوداء الكبرى بهذه المدينة السياحية والساحلية، حيث أدت إلى إختناق العشرات من المصطافين في شهر أوت الماضي، في سيناريو مشابه تزامنا مع زيارة أحد الوزراء، لأنها موجودة على بعد أمتار من أحد أجمل شواطئ القل وهو شاطئ عين أم القصب، جراء الدخان الكثيف الذي انبعث من حرق أطنان من النفايات والذي يغطى سماء المدينة، الذي يتحول من الأزرق للرمادي إلى السواد، بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي ترافق الدخان الكثيف، قبل أن يتكرر المشهد يومي السبت والأحد، حيث أضطر سياح شهر ماي إلى مغادرة الشاطئ والقل عموما.

وتقع المفرغة داخل محيط عمراني، وبعد تكفل البلدية بتسييجها عمد البعض لرمي المخلفات خارجها، أما في فصل الشتاء فالسكان يعانون فعلا، حيث تجرف مياه الأمطار النفايات وتسد الطريق الإجتنابي وتتراكم أمام السكنات، كما أتلفت الأشجار والمزروعات وكوّنت بحيرة من المياه القذرة وسط الحي، كما تحجّج رئيس البلدية في رده على السيدة والي الولاية، بعدم وجود المعدات لتنظيف المفرغة، لأن أغلبها معطل منذ أشهر، وهو ما جعلها تطالبه بالإستعانة بمعدات المقاولين والبلديات المجاورة لإزالة أطنان النفايات.

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توقيف مزور لملفات التأشيرات

م. س

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد من توقيف مشتبه فيه في حالة تلبس ينشط في مجال التزوير واستعمال المزور في ملفات طلب الحصول على التأشيرات وتداول أوراق نقدية مزورة، وذلك بعد ورود معلومات لذات المصلحة.

وقام الشرطة إثر ذلك بوضع خطة محكمة بالترصد ومراقبة تحركات المشتبه فيه للإيقاع به في حالة تلبس مع إخطار النيابة المختصة إقليميا ومباشرة التحريات في القضية.

وأسفرت العملية عن إيقافه، مع ضبط وحجز أوراق بيضاء عليها ختم دائري الشكل وأخرى عليها ختم مستطيل الشكل لمديرية الضرائب وأوراق نقدية مزورة لفئة 1000 دينار جزائري، بالإضافة إلى كشوفات رواتب ووثائق لوكالات سياحية.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه عن القضية المذكورة أعلاه أمام النيابة المختصة إقليميا.

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حجز أزيد من قنطار من الشمة المغشوشة بالقصر في بجاية

فيصل. ن

حجز عناصر الشرطة لأمن دائرة القصر التابعة لأمن ولاية بجاية، السبت، أزيد من قنطار من مادة الشمة المغشوشة.

وجاءت العملية بعد قيام عناصر الشرطة على الساعة الثانية والنصف صباحا بدوريات مراقبة على مستوى إقليم الاختصاص، وعلى مستوى محور الدوران سونلغاز تم توقيف مركبة تجارية من نوع “فولسفاغن كادي” مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة على كمية معتبرة من مادة التبغ (الشمة) المغشوشة بوزن إجمالي يقدر بـ102.5 كلغ، بالإضافة إلى 7 كلغ من مادة الرماد، و12 كلغ من الشمة على حالها خام (نبات)، كما تم توقيف سائق المركبة وتحويله إلى مركز الأمن لمواصلة التحقيق.

وتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتم إرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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الإطاحة بشبكة لتنظيم الحرقة بالعاصمة

م. س

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة ببوشاوي من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تمتهن تهريب المهاجرين عبر البحر.

أطوار القضية بدأت بعد تبليغ معلومة من قبل مواطن عن شخصين مشبوهين يقومان بتهريب المهاجرين عبر البحر نحو الضفة الغربية باستعمال قوارب الموت، مشيرا إلى أنهما بصدد برمجة رحلات سرية مقابل مبلغ مالي يقدر بــ80 مليون سنتيم للشخص الواحد.

وعليه، وضع عناصر الفرقة خطة لترصد المشتبهين توصلت إلى تحديد هويتما وتوقيفها في حالة تلبس، وهما بصدد الإعداد لرحلة بأحد أحياء سيدي فرج.

واستمرارا للتحريات، عملت الضبطية بذات المقاطعة على تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين وإيقافهم، حجز زورقين نصف مطاطيين وقارب نزهة، وخمسة محركات مختلفة الأنواع والقوة. وبعد استيفاء جميع الإجراءات تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.