الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحراڨة” بالعاصمة

وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة يكشف:

تمكنت مصالح الدرك الوطني للدار البيضاء بالجزائر العاصمة من الإطاحة بعصابة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية “الحراڨة” عبر البحر ببرج البحري، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وفي تفاصيل عملية الحال، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة، قرومي موسى، الخميس، عن توقيف عصابة تتكون من 8 أشخاص مختصة في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية عبر البحر ببرج البحري.

وأوضح وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، أن وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء تمكنت من توقيف “عصابة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية “الحراقة” تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و43 سنة بشاطئ برج البحري”، مشيرا إلى وجود “فاعلين آخرين لم تحدد هويتهم بعد”.

وأضاف بأن أفراد هذه العصابة “أحيلوا على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق” بذات المحكمة، كما سيتم “إصدار إنابات قضائية وطنية وربما دولية”، كما قال، مبرزا بأنه “سيتم الاستماع إلى أطراف مدنية منهم عائلات الضحايا”.

وأكد ممثل الحق العام أن نيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة “عالجت عدة قضايا من هذا النوع أبرزها القضية التي سجلت 5 وفيات منها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وامرأة حامل جراء تحطم القارب في عرض البحر”.