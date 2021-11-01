الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بالطارف

حجز قارب وعتاد يستعمل في الهجرة السرية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول القالة بأمن ولاية الطارف، الأحد، من الإطاحة بعصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تنشط في مجال الإعداد والتحضير لرحلات الهجرة السرية عبر البحر، وهذا مقابل مبالغ مالية، المعنييون ينحدرون من ذات المدينة.

كما أوقف خلال نفس العملية ثلاثة أشخاص من ولايتي تيزي وزو وغليزان، كانوا مرشحين للهجرة السرية، مع حجز واسترجاع المعدات والوسائل المستعملة من طرف العصابة والمتمثلة في قارب نزهة، ومحرك لقوارب بحرية، وصدريات نجاة وجهاز تحديد المواقع ومبلغ مالي من العملة الوطنية وهواتف نقالة.

عملية الإطاحة بهذه العصابة، جاءت بفضل استغلال لمعلومات من طرف عناصر الشرطة لفرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول القالة، تفيد بقيام شخص مسبوق قضائيا بالتحضير لإعداد عملية الهجرة السرية عبر البحر عبر شاطئ المسيدا بالقالة، لأشخاص ينحدرون من عدة ولايات مع استئجارهم لقارب نزهة من أحد سكان مدينة القالة ليتم تعميق التحريات التي مكنت من التعرف على باقي أفراد العصابة ليتم توقيفهم وفتح تحقيق في القضية، توصل إلى كون المعنيين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة تنشط في مجال الإعداد والتحضير لعمليات هجرة سرية عبر البحر، كما تم حجز واسترجاع جل المعدات المستعملة في عمليات الهجرة السرية من طرف العصابة مع توقيف ثلاثة أشخاص مرشحين لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ضبطوا على مستوى مدينة القالة.

وبعد الانتهاء من التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجز ضد أفراد العصابة ملفات قضائية عن قضية تكوين جمعية أشرار لتدبير الخروج الغير شرعي من التراب الوطني لعدة أشخاص عبر البحر من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية مع توافر ظرف التعدد وقدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.

س. ك