الإطاحة بشبكة لسرقة المحلات التجارية بولاية الجزائر

توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة في القضية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية ثبت ضلوعها في 17 قضية لسرقة المحلات التجارية على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حسب ما أفاد به الأحد بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن مصالح الأمن الحضري الثالث لبرج الكيفان بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء “تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية أثناء الفترات الليلية على اثر عدة شكاوى مقدمة من طرف أصحاب المحلات التجارية مفادها تعرض محلاتهم للسرقة بالكسر والتسلق أثناء الليل”.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، “أفضت التحريات في القضية إلى توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و40 سنة، مسبوقون قضائيا”، يضيف المصدر ذاته.

كما بينت الأبحاث “ضلوع هذه الشبكة في 17 قضية مشابهة على مستوى إقليم الاختصاص للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء” مع “حجز الأغراض المستعملة في السرقة المتمثلة في رافع عجلات السيارات يستعمل لكسر الأبواب الخارجية للمحلات التجارية، قفازات وقبعة صوفية تستعمل لإخفاء الهوية والتنكر وكذا أسلحة بيضاء محظورة تستعمل للتهديد”، إضافة الى “استرجاع بعض المسروقات”.

وخلص البيان الى أنه “بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا تكوين جماعة أشرار، السرقة بالتعدد، الكسر والتسلق مع اقتران ظرف الليل”.