الإطاحة بشبكة لصوص يستدرجون ضحاياهم عن طريق إعلان لبيع سيارة

تمكنت مصالح أمن ولاية المدية في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين، تورط أفرادها في جرائم السرقة والاعتداء على ضحاياهم.

وحسب بيان لشرطة المدية، فقد أسفرت العملية الأولى التي قامت بها مصالح أمن دائرة بني سليمان، عن توقيف 3 متورطين. بعد تلقّيها لشكوى من طرف مواطنين تعرضوا للاعتداء والسرقة، بعد استدراجهم لشراء سيارة عبر موقع إلكتروني.

وقام الموقوفون باستدراج الضحايا إلى أماكن منعزلة عن المدينة، بدعوى معاينة السيارة المعروضة للبيع. قبل أن يحاصروهم من طرف شركاء آخرين، مستخدمين أسلحة بيضاء، لسلب أموالهم ثم الفرار إلى وجهة مجهولة.

وأسفرت تحقيقات المصالح الأمنية عن تحديد هوية المشتبه بهم، وهم 3 مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية مجاورة للمدية. فيما يبقى شريكان اثنان في الجريمة في حالة فرار.

وفي العملية الثانية، تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بالمدية، من توقيف 3 مسبوقين قضائيا، تورطوا في التعدي على صاحب كشك بواسطة أسلحة بيضاء محظورة لسلب أمواله.

وبعد مباشرة عمليات البحث و التحري، تمّ التعرّف على هوية الفاعلين، قبل توقيفهم والتحقيق معهم، ليتبيّن أنهم محلّ بحث في قضية سرقة سابقة.