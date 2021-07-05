الإطاحة بعصابة دولية لترويج الكوكايين!

يقودها مغترب في فرنسا

التمس مساء الأحد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد أربعة أشخاص يشكلون تشكيلا عصابيا دوليا تورط في المتاجرة والاستيراد غير الشرعي في المخدرات الصلبة “كوكايين” وذلك ضمن عصابة تنشط بين وهران ومرسيليا، تأكد أن عقلها المدبر يقيم في “نيم” الفرنسية، وهو موضوع مذكرة توقيف دولية لتورطه في إغراق التراب الجزائري بمخدر كوكايين.

وحسب وقائع القضية، فإن أفراد العصابة الدولية تم توقيفهم من قبل عناصر مصلحة التحقيق القضائي الناحية العسكرية الثانية في وهران، في حالة تلبس بإبرام صفقة بيع كوكايين بقيمة تزيد عن 700 مليون سنتيم في شهر أفريل من العام الجاري، وذلك بعد ترصد دقيق لتحركات المتهمين، من قبل أحد عناصر التحقيق القضائي الذي استطاع تقمص ثوب المشتري وجرهم إلى منزل موسمي في شاطئ كوراليس ببلدية بوسفر غرب وهران، ليتم القبض عليهم.

وخلال جلسة التحقيق مع المجموعة المفككة، أفاد أحدهم من مواليد 1980 أن الشبكة تتعامل مع مغترب يقيم في فرنسا وأن هذا الأخير له امتدادات في الخارج، ليتم إحالتهم إلى العدالة في انتظار النطق بالقرارات الجزائية بحقهم في جلسة 11 جويلية الجاري.

ومعلوم أن نشاط العصابة خضع لتحقيق معمق من قبل الجهات الأمنية المختصة، لاسيما ارتباطات الدعم الدولي الذي يتلقاه أفرادها في ظل نجاح مصلحة التحقيق القضائي في تفكيك 4 شبكات إجرامية في الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة في ظرف يقل عن شهرين.