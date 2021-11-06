الإطاحة بعنصر خطير في “كارتل المهلوسات” بغرب البلاد

المتهم كان يستخدم سيارة مزودة بمخازن سرية

نجحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، في أقل من 48 ساعة، في توقيف شريك ثان لأخطر تاجر حبوب الهلوسة متابع بجناية التهريب الدولي للمواد الصيدلانية ذات تأثير أقراص مهلوسة.

وتم إيقاف شخص من مواليد 1988، في حي شعبي بمدينة وهران، تم التوصل إليه بناء على التحقيقات المستمرة مع التاجر الموقوف مساء الأربعاء الماضي. وتمت العملية بعد إعداد خطة أمنية محكمة، أثمرت القبض على شريك العقل المدبر لشبكة نقل وتخزين واستيراد المواد الصيدلانية بطريقة غير شرعية.

وكان الشخص الثاني الموقوف يقوم بدور نقل السموم عبر مركبة من نوع بيجو 406 ملك للتاجر الموقوف، الذي سقط في قبضة الأمن في واحدة من أبرز العمليات الناجحة لشرطة وهران، التي تمكنت من وضع حد لنشاط دولي محظور، أسفر عن حجز 14470 كبسولة من نوع بريغابلين 300 ملغ، ومركبة تستخدم في هذه الأقراص المخدرة.

وتشير المعلومات التي بحوزة “الشروق”، إلى أن تحقيقات مهمة تجريها المصالح الأمنية لفرملة نشاط شبكة مصغرة على صلة بالبارون الموقوف، الذي اختص في نقل السموم من عدد من ولايات الجنوب الشرقي وإدخالها إلى وهران لإغراق المدن الغربية بحبوب الهلوسة، مستخدما مركبة مهيأة بمخابئ سرية قصد التملص من قبضة مصالح الأمن. هذه العملية مكنت لحد الآن من توقيف شريكه الذي كان فارا قبل تحديد هويته عن طريق الاعترافات التي أدلى بها البارون الموقوف، الذي تم تقديمه مساء الخميس الماضي أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في وهران متهما بجناية التهريب الدولي للمواد الصيدلانية ذات تأثير أقراص مهلوسة، نقل، شحن، وتخزين، وتسليم وتوزيعها باستحضار مركبة ذات محرك مع تهيئتها بمخابئ سرية، ضمن جماعة إجرامية منظمة، جناية استيراد مواد صيدلانية بطريقة غير شرعية، المساس بالصحة والاقتصاد الوطني.

وتؤكد مصالح أمنية في وهران أن هذه العملية النوعية تأتي تتويجا للإستراتيجية الأمنية الجديدة في تطويق شبكات الاتجار في المؤثرات العقلية، اعتماداً على تقارير استعلاماتية دقيقة وناجحة في سياق تفعيل دور الأبحاث الأمنية للإطاحة بمافيا المهلوسات، بحيث تم توقيف 17 شخصا في مدة لا تتعدى 40 يوما أي خلال الفترة الممتدة بين 25 سبتمبر إلى 3 نوفمبر الجاري، تم حجز ما يقرب 46100 وحدة من أقراص إكستازي وكبسولات ليريكا وعقار بريغابلين، وضبط 11 مركبة كانت تنقل هذه السموم من مناطق التماس الحدودية إلى ولايات غرب الوطن على وجه التحديد.