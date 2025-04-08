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الجزائر

الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ستوديي ان ألجيريا”

الشروق أونلاين
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الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ستوديي ان ألجيريا”

 أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الثلاثاء، في القطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله، على مراسم الإطلاق الرسمي لمنصة الرقمية STUDY IN ALGERIA.

وحسب بيان صادر عن الصفحة الرسمية للوزير على “فيسبوك”، فان هذه المنصة موجهة للطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة بالجزائر، تنفيدا وتطبيقا للمرسوم الرئاسي المحدد لكيفيات وشروط قبول الطالب الدولي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، بحضور أصحاب السعادة السفراء المعتمدين بالجزائر، وكذا الطلبة الدوليين أصدقاء السيد الوزير.

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