الإعدام لأم قتلت أطفالها الثلاثة بالسم للزواج من عشيقها!

أصدر القضاء المصري قراره بإعدام الأم التي قتلت أطفالها بالسم كي تتزوج من عشيقها، وذلك بعد الحصول على موافقة المفتي.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد حاولت السيدة البالغة من العمر 26 عاما التخلص من زوجها بعد تسميم أطفالها الثلاثة من أجل الزواج بعشيقها الذي طالته نفس العقوبة.

وقالت التقارير إن محكمة جنايات نجع حمادي في محافظة قنا جنوب القاهرة، قضت، السبت، بإعدام ربة منزل وعشيقها.

وتعود الواقعة قبل شهور، حيث أبلغ المستشفى المركزي مركز فرشوط عن استقباله عاملا (32 سنة) مقيم بدائرة المركز في حالة غيبوبة وأطفاله الثلاثة مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصيرا وتوفوا خلال تلقيهم الإسعافات الأولية.

فيما توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى ارتباط زوجة المصاب وأم الأطفال وهي ربة منزل بعلاقة عاطفية مع سائق يبلغ 26 سنة وقيامها بتسميم أطفالها وزوجها للتخلص منهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بوجود علاقة غير شرعية بينهما واتفاقهما على التخلص من الزوج والأولاد.

وأضافت التحريات أن العشيق قام بإحضار مادة سامة ووضعها في 4 عبوات عصير لتقوم الزوجة بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناولهم عصيرا فاسدا في حالة سؤالها عن سبب وفاتهم.

وقررت النيابة حينها حبس المتهمين وإحالتهما لمحكمة الجنايات.