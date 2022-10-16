الإعدام لامرأة قتلت ابنها بالتواطؤ مع زوجها في ورقلة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ورقلة، بعقوبة الإعدام ضد متورطين اثنين في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد. ولم يكن المتورطان في الجريمة سوى والدة الضحية وزوجها.

ويتعلق الأمر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد، بالمدعو م.س (66 سنة)، والمدعوة ف.ب (51 سنة)، وهي والدة الضحية الذي لم يتجاوز العقد الثاني من عمره.

وتعود وقائع هذه القضية تعود إلى مطلع فيفري الماضي، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن بورقلة، تفيد بوجود جثة شاب، ملقاة بالقرب من ثانوية بحي بوزيد ببلدية ورقلة.

وسمحت التحريات التي باشرتها الجهة الأمنية ذاتها، بتحديد هوية المتورطين في هذه الجريمة، التي كانت نتيجة لخلافات عائلية. ليتمّ توقيف المتّهمين، وهما والدة الضحية وزوجها.

وقد اعترف الفاعل في خلال جلسة المحاكمة بأنه استعان بثلاثة أشخاص لتقييد الضحية، قبل الاعتداء عليه بضربات قاتلة على مستوى الرأس. كما أقرّت والدة الضحية بأنها من طلبت من زوجها ارتكاب جريمته، بدعوى كثرة المشاكل و الشجارات التي كان يحدثها في البيت العائلي.