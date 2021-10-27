الإعدام لشاب ذبح صديقه بورقلة

وشاية وراء ارتكاب الجريمة

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء ورقلة متهما في العقد الرابع من عمره بعقوبة الإعدام مع غرامة مالية مليون سنتم في حق ذات المتهم.

ووجهت نفس المحكمة للمتهم تهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وكذا جنحة طمس الآثار بهدف عرقلة سير العدالة.

كما أصدرت المحكمة حكما على شقيق المتهم بـ3 سنوات حبسا، لارتكابه جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها ولم يخبر السلطات، راح ضحية الجريمة شاب يدعى “ل.ر” في العقد الرابع من العمر نتيجة تعرضه للذبح من الوريد إلى الوريد بواسطة ٱلة حادة، في واقعة حدثت نهاية شهر ديسمبر 2018، حيث نشب شجار بين المتهم والضحية، عقب القيام بعملية سطو على محل لبيع مواد البناء، بحي سيلسي وسط ورقلة وأوقفت الشرطة مرتكبي السطو، وبينهم الضحية، وأودع أربعة متهمين وقتها رهن الحبس المؤقت، وتمكن خامس من الفرار، فيما وضع الضحية تحت الرقابة القضائية، وهو الإجراء الذي جعله محل شبهة من شركائه في السرقة، إذ اعتقدوا أنه وشى بهم، نظير عدم حبسه.

وولدت الوشاية المزعومة حقدا على الضحية من طرف شركائه، لاسيما المتهم الفار، الذي قام بترصده، وباغته أمام منزله حين هاجمه بالسلاح الأبيض وقام بذبحه من الوريد إلى الوريد. وتوفي في المستشفى، بعد فشل الطاقم الطبي في إنقاذه.

وباشرت مصالح الأمن التحقيق في الجريمة، وتوصلت إلى الجاني بناء على تصريحات ذوي الضحية، كما توفرت أدلة وقرائن تدينه بارتكاب الجريمة، رغم نفيه ما نسب إليه خلال المحاكمة. وقد التمست النيابة عقوبة الإعدام للجاني، وهي العقوبة التي نطقت بها المحكمة.