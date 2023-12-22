الإعدام لشرطي قتل زوجته وثلاثة من عائلتها بالمسيلة

ارتكب الجريمة بعد فشل محاولات الصلح

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمجلس قضاء المسيلة، الخميس، شابا في العقد الثالث من العمر، كان يشتغل عون شرطة، بالإعدام بعدما وجهت له تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، لارتكابه جريمة قتل راح ضحيتها زوجته ووالداها وشقيقها صيف 2020، بعد عودة القضية من المحكمة العليا بعد النقض في الحكم الصادر ضده.

وأثناء المحاكمة اعترف المتهم الذي كان يشتغل بمصالح أمن ولاية عنابة، بارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، من خلال تمسكه بأقواله الأولى لدى محاضر الضبطية القضائية، مؤكدا بأن أسباب ارتكابه هذا الفعل، يعود إلى مشاكل عائلية مع زوجته، التي رفضت حسب أقواله العودة إلى المسكن العائلي الواقع في ولاية عنابة، مضيفا أنه بتاريخ الواقعة وبالضبط صبيحة الجمعة الموافق لـ24 جويلية 2020 عاد إلى ولاية المسيلة بغرض إعادتها إلى المسكن العائلي، إلا أنها امتنعت، بعدما أبدت في البداية قبولها بذلك ثم ترددت في ذلك، فقام بإطلاق النار عليها من مسدسه داخل مسكن صهره الواقع بحي لاروكاد الشعبي، ثم وجه سلاحه نحو صهره وحماته وشقيق زوجته الأصغر.

وصرح المدان بأنه ندم على هذا الفعل الذي قام به في تلك اللحظات، كما ترك طلقة واحدة من مجموع مخزنين اثنين يحويان 24 طلقة ليضع حدا لحياته، لكنه لم يقم بهذا الفعل في تلك اللحظات التي تلت الجريمة.

وصرح جد زوجة المتهم، أن الجاني قام بإفراغ عدة طلقات نارية في أجساد الضحايا، من بينهم حماته التي كانت ساقطة على الأرض وتلوح بيدها إلى زوج ابنتها فأجهز عليها بطلقة أخيرة. وهي الجزئية التي نفاها المتهم، على عكس تصريحاته في التحقيق.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية، التي تطرقت إليها الشروق اليومي ساعتها، فإنها حسب ما أفاد به آنذاك بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة، فإنه بتاريخ الوقائع، تم إخطار النيابة العامة من طرف الضبطية القضائية بأمن الولاية، بوقوع إطلاق نار في أحد المنازل الواقعة بحي لاروكاد وبتنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان، تبين وجود 3 جثث بمسرح الجريمة ويتعلق الأمر بكل من “ب،م” 52 سنة، “ح،ن” 52 سنة وكذا المسماة “ب،ا” 27 سنة، بينما لفظ المسمى”ب،ز” 14 سنة، أنفاسه الأخيرة على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الزهراوي.