الإعدام لقاتلي صديقهما بسب خلاف في الوادي

محكمة الجنايات الدرجة الأولى تقضي بـ:

أدانت محكمة الجنايات في دورتها الجارية بمجلس قضاء الوادي، يوم الأحد، قاتلي الشاب ”خ. ح”، وأصدرت بحقهما في درجة التقاضي الأولى، حكم الإعدام، عن جريمة القتل البشعة التي هزت الشارع المحلي يوم 9 أوت 2020.

وتعود وقائع جريمة القتل الشنعاء، إثر تعرض الضحية لاعتداء وحشي بآلة حادة ”سيف”، في إحدى المزارع المتواجدة بالضاحية الغربية من مدينة الوادي، أين وجهت له ضربات بأداة الجريمة، على مستوى الرأس والرقبة، وسلخ جزء من ذراعه، فيما كانت الجروح حينها غائرة، حسب الصور التي تم تداولها صبيحة حدوث الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. فيما تم نقل الضحية يومها إلى الاستعجالات الطبية بـ8 ماي لتلقي الإسعافات الأولية وعلاجه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجروحه.

وبوشرت التحقيقات القضائية للوصول إلى حقيقة ما جرى، أين تم القبض على الجُناة، وهما شاب وشابة، كانا من أصدقاء الضحية، المغدور به في المزرعة في ساعة متأخرة من الليل، وفي زمن الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حيث أسفرت التحقيقات عن تورط الجانيين في عملية القتل مع سبق الإصرار والترصد، لتصدر المحكمة حكم الإعدام في حقهما.