الإعدام لقاتل صحفية القناة الأمازيغية “تينهينان”

فصلت محكمة الدار البيضاء، في العاصمة، الأربعاء، في قضية القتل التي راحت ضحيتها صحفية بالقناة الأمازيغية المدعوة “تنهينان.ل”، بعد توجيه أصابع الاتهام لزوجها المسمى “س.س” ومتابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إثر تورطه في قتل زوجته أمام مرأى ابنتيه داخل منزلهم العائلي.

المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة للرد على أسئِلة القاضي بخصوص وقائع إزهاقه روح زوجته شهر جانفي 2021، اعترف القاتل صراحة بأنه قرر وضع حد لحياة زوجته مباشرة بعد عودتها إلى المنزل، بسبب شكوك راودته من جهتها، وكشف المتهم للقاضي عن وجود خلافات بينهما كادت أن تنهي رابطتهما الزوجية بالطلاق بعد دعوة خلع رفعتها الضحية لتتنازل لاحقا عن ذلك.

وحاول المتهم تبرير فعلته أمام محكمة الجنايات بالقول أنه عثر على أدلة مقنعة حول “خيانتها” له، وكانت دافعا قويا للقتل على حد تعبيره، سبقه مناوشات عنيفة بينهما، قبل أن ينفعل المتهم بشكل رهيب وقام بخنق زوجته، ثم انتشل سكينا من المطبخ ووجه لها عدة طعنات على مستوى الظهر والصدر ومناطق أخرى من جسدها أمام مرأى طفلتيها، كانت سببا مباشرا للوفاة حسب ما أكده تقرير الطبيب الشرعي، وكان النائب العام قد التمس توقيع الإعدام وهي ذات العقوبة التي سطلتها المحكمة في حق المتهم “س.س”.