الإعدام لقاتل ممرضة أمام مستشفى بني مسوس في العاصمة

الجاني وجه لها طعنات مميتة خلال توجهها لعملها صباحا

فصلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، مؤخرا، في قضية قتل بشعة راح ضحيتها شابة ثلاثينية تعمل ممرضة بمستشفى بني مسوس، وإزهاق روحها بطعنات سكين خلال توجهها لعملها، فيما أصيبت زميلتها بجروح خطيرة، حيث تقرر بعد المداولات في الملف إدانة الجاني بعقوبة الإعدام عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل الجريمة التي اهتز لها أحد أحياء منطقة بني مسوس بأعالي العاصمة شهر جوان 2022، انطلقت التحريات بها من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، بعد تلقيها بلاغا من مصلحة الاستعجالات بخصوص حالة وفاة لفتاة تعرضت لطعنات بواسطة آلة حادة.

وتمكنت مصالح الأمن استنادا للبلاغ من توقيف المتورط في جريمة القتل، التي راحت ضحيتها شابة تبلغ من العمر 31 بالقرب من مستشفى بني مسوس بالعاصمة وإصابة أخرى بجروح بليغة، وتحديد هوية الفاعل بعد 24 ساعة من فراره مع استرجاع سلاح الجريمة والمتمثل في سكين من الحجم المتوسط.

التحقيقات الأمنية بالملف كشفت تعرض الممرضة “ب. ش” لطعنة بالسلاح الأبيض على الساعة الثامنة صباحا خلال توجهها إلى مقر عملها بالمستشفى، من طرف مجهول كما أقدم الجاني على طعن الضحية الثانية التي أصيبت بجروح متفاوتة، وفارقت الممرضة الحياة قبل نقلها لمصلحة الاستعجالات متأثرة بطعنات خطيرة بمناطق متفرقة من جسدها بعد إصابتها بنزيف حاد حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة.

وخلال جلسة المحاكمة، حاول المتهم التظاهر بإصابته باضطرابات عقلية للإفلات من المسؤولية الجزائية، بامتناعه عن الرد على أسئلة القاضية أثناء مناداته بالجلسة العلنية، قبل أن يتولى محاميه الحديث نيابة عنه وحاول إقناع المحكمة أن موكله مصاب بمرض عقلي يمنعه من الاستجابة أو التواصل مع محيطه بشكل طبيعي، كما طالب من المحكمة تحويل المتهم للعلاج بمصحة مختصة بالأمراض العقلية بدلا من الزج به داخل السجن، لتقاطعه القاضية باستعراض نتائج ثلاث خبرات طبية خضع لها المتهم أثناء التحقيق قبل إحالة الملف على المحاكمة والتي أثبتت سلامته العقلية، فيما طالب النائب العام بتوقيع عقوبة الإعدام وهي الالتماسات التي أيدتها المحكمة والتي قضت بالحكم السالف ذكره.