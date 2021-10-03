الإعصار شاهين يضرب عمان.. والسلطات تحث السكان على مغادرة بيوتهم

أوردت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في العاصمة مسقط بسبب إعصار شاهين، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأمطار ورياح قوية، كما أعلنت السلطات بدء إخلاء المواطنين في المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء.

وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة (شمال عمان).

وقالت سلطنة عُمان، السبت، إنها متأهبة بالكامل لمواجهة تأثيرات إعصار شاهين. حيث عطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والاثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

ووجه السلطان هيثم بن طارق، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين.

بدورها أعلنت ‏السفارة الأمريكية في مسقط، السبت، أنها ستكون مغلقة يومي الأحد والاثنين؛ تماشياً مع توجيهات الحكومية ونظراً إلى الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة.

وتم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر.

وأصدرت هيئة الطيران المدني التحذير الخامس حول الحالة المدارية، الأحد، وذكر التحذير الأخير من أن التأثيرات المباشرة للإعصار على محافظتي مسقط وجنوب الباطنية مستمرة، في حين سيكون البحر شديد الهيجان على سواحل عمان ويصل ارتفاع موج البحر من 8 حتى 12 متر.

كما أعلنت فرق الطوارئ في الإمارات، السبت، عن اتخاذ إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور “الإعصار شاهين” في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.