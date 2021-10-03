الإعصار شاهين يضرب عمان.. والسلطات تحث السكان على مغادرة بيوتهم
أوردت وكالة الأنباء العُمانية، الأحد، أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في العاصمة مسقط بسبب إعصار شاهين، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لأمطار ورياح قوية، كما أعلنت السلطات بدء إخلاء المواطنين في المناطق الساحلية بولايتي الخابورة وصحم إلى مراكز الإيواء.
وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة (شمال عمان).
مسقط فجر هذا اليوم .. الله يحفظ شعب عمان وأرضها pic.twitter.com/suByvqcgPf
— MUNA_ALKAABI🇦🇪🐎 (@Meem_SHJ) October 3, 2021
وقالت سلطنة عُمان، السبت، إنها متأهبة بالكامل لمواجهة تأثيرات إعصار شاهين. حيث عطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والاثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.
🔴 مشاهد لم نتمناها تحدث نسأل الله السلامة لهم وللجميع.. منقول من ولاية #العامرات صباح اليوم #اعصار_شاهين #شاهين #shaheen pic.twitter.com/mYxirXbADJ
— طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) October 3, 2021
ووجه السلطان هيثم بن طارق، بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية للإعصار شاهين.
جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم يوجه بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين ،جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك. pic.twitter.com/RgLwxx1TwC
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 2, 2021
بدورها أعلنت السفارة الأمريكية في مسقط، السبت، أنها ستكون مغلقة يومي الأحد والاثنين؛ تماشياً مع توجيهات الحكومية ونظراً إلى الأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة.
نود تنويه المجتمع بأن السفارة ستكون مغلقة يومي الأحد والاثنين ٣ و٤ أكتوبر، تماشيًا مع توجيهات الحكومة العُمانية نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة. #شاهين pic.twitter.com/UVdcePqnvi
— U.S. Embassy Muscat (@USEmbMuscat) October 2, 2021
وتم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار حتى إشعار آخر.
وأصدرت هيئة الطيران المدني التحذير الخامس حول الحالة المدارية، الأحد، وذكر التحذير الأخير من أن التأثيرات المباشرة للإعصار على محافظتي مسقط وجنوب الباطنية مستمرة، في حين سيكون البحر شديد الهيجان على سواحل عمان ويصل ارتفاع موج البحر من 8 حتى 12 متر.
تحذير رقم (5)#شاهين pic.twitter.com/M51RYkLmgu
— هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) October 3, 2021
#الطوارئ_والأزمات: كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة. pic.twitter.com/2BaFsmuqbk
— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 2, 2021
يُذكر أن 46 إعصارا وصلت للسواحل العمانية خلال الـ130 سنة الماضية.
وفي الفترة الممتدة من 2010 – 2019، أثرت 5 أعاصير تأثيرًا مباشرًا على السواحل العمانية هي أشوبا، ولبان، وميكونو، وهيكا، إضافة إلى إعصار شابالا.
وقد وصلت 6 حالات لدرجة إعصار في بحر العرب، أعنفها كان إعصار جونو الذي وصل إلى الدرجة الخامسة، واعتبر من أكثر الأعاصير قوة حيث بلغت الخسائر المسجلة جراء الإعصار حوالي 4 مليارات دولار، كما تسبب في وفاة قرابة الـ100 شخص.