الإعلامية بسمة وهبة تفكر في الاعتزال لهذا السبب!

تداولت تقارير إخبارية موضوع تفكير الإعلامية المصرية بسمة وهبة في الاعتزال، بعد عشرين عاما من العمل كمذيعة بأشهر القنوات العربية.

وكشفت وهبة في تصريحات تلفزيونية أن هذا الموسم هو الأخير لبرنامجها الشهير “العرافة”، لافتة إلى أنها تفكر في الاعتزال كي تتفرغ لأسرتها وتعطي أفرادها الوقت الكافي.

وقالت وهبة: “هبعد شوية عايزة أهتم أكتر بأولادي وزوجي وآخذ بالي من والدي ووالدتي.. حاسة غن عندي أسرة مسؤولة عن حمايتها عاطفيا”.

وأضافت أنها تريد اعتزال المهنة وهي في قمة نجاحها، وقالت إنها قررت بالفعل الاعتذار عن تقديم برنامج العرافة خلال السنوات القادمة، نظرًا لشعورها بالإرهاق.

وأوضحت أنها لم تتخذ القرار النهائي بعد وأنها مازالت في مرحلة التفكير لأنه من الصعب ترك المهنة التي تمارسها منذ 20 سنة، مردفة: “خايفة آخد القرار عشان أرتاح ييجي عليا بالعكس وأتعب”.

في ذات السياق تحدثت عن برنامجها “العرافة” وقالت إن هذا موسمه الأخير لأنه مرهق للغاية.

يذكر أن “العرافة” أثار الكثير من الجدل بسبب الأسئلة الجريئة التي تطرحها وهبة على الضيوف، والتي تسببت في مشاكل مع البعض ممن شعروا بالاستفزاز، بالإضافة إلى انسحاب آخرين أثناء العرض.