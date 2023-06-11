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الإعلامية نضال الأحمدية ترند على تويتر بعد تصريحاتها العنصرية!

جواهر الشروق
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الإعلامية نضال الأحمدية ترند على تويتر بعد تصريحاتها العنصرية!
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الإعلامية نضال الأحمدية

تصدرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية الترند عبر تويتر بعد تصريحاتها العنصرية وتطاولها على السوريين بفيديو مستفز.

وتعرضت الإعلامية المثيرة للجدل إلى حملة شرسة من قبل المستخدمين لشبكات التواصل، بشكل خاص في لبنان وسوريا بعدما سخرت خلال  لقاء مصور من كون السوريين لا يتحدثون الفرنسية “لا يقولون بونجور ولا يعرفون الشوكولا مو”.

واعتبر ناشطون تصريحات الأحمدية كلاما مسيئا وعنصريا تجاه الشعب السوري، وأعادوا نشر الفيديو مع تعليقات حادة اللهجة، وقليل هم الذين ردوا من باب السخرية.

وقال الكثيرون إنهم لم يسمعوا قبلا عن الشوكلا مو وأنهم بحثو عن المعنى فقط بعد تصريحات الإعلامية اللبنانية.

من جانبه هاجم الممثل السوري معتصم النهار، الإعلامية على تصريحاتها، وقال في تغريدة عبر تويتر: “عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة”.

يذكر أن الـ”شوكولا مو” من أنواع الحلويات، وهي عبارة عن طبقة بوظة شوكولا وطبقة كريمة غنية ومزينة بصوص الشوكولا، وبعض قطع البندق وربما الموز أيضاً.

وقالت تقارير إخبارية إن الشوكولا مو أغلق حسابات الأحمدية عبر منصات التواصل، حيث اختفت صفحاتها على تويتر وإنستغرام بالتحديد، خلال الساعات الماضية، وهو أمر كان متوقعاً بعد حملة البلاغات إثر الجدل الذي أشعلته.

ولاحظ مستخدمو منصات التواصل أن الحساب الشخصي للإعلامية اللبنانية على تويتر لم يعد متاحاً للرد أو التعليق، وبدا أن الحساب تم توقيفه من قبل المنصة، على الرغم من إشارة التوثيق الزرقاء المدفوعة.

وكتب تويتر على واجهة صفحة @nidalalahmadieh : “الحساب موقوف”، مضيفاً “يعمل تويتر على توقيف الحسابات التي تنتهك قوانين تويتر”.

كذلك كان حال حساب الأحمدية على إنستغرام الذي أورد أن “الصفحة غير متاحة” لأنه يحتمل “أن تكون قد أزيلت”.

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