الإعلامية نضال الأحمدية تطالب بتوقيف أصالة نصري في مطار بيروت.. والسبب!

طالبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بتوقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار بيروت على خلفية قضية قديمة أثارت الكثير من الجدل.

وتهجمت الأحمدية على أصالة التي ستأتي إلى لبنان لإحياء حفل فني ضخم في “الفوروم دو بيروت” في العاشر من أوت المقبل بعد غيابها الطويل عن زيارة لبنان وإحياء الحفلات فيه.

ونادت الإعلامية الشهيرة بوجوب محاكمة أصالة وتوقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي لدى وصولها بسبب إهانتها الأمن اللبناني في حادثة سابقة، اتهمته فيها بـ “زجّ المخدرات في حقيبتها”.

وقالت الأحمدية: “لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح. كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها”.

في ذات السياق أعرب نشطاء عن تضامنهم مع الفنانة السورية، لافتين إلى أن الأحمدية لا تستطيع فعل شيء وما حركاتها الاستعراضية إلى لركوب الموجة والوصول إلى الترند.

من جانبها قالت أصالة أن “حلمها سيتحقق بغنائها في بيروت التي وصفتها بأنها روحها وتوأمها ولاسيما وأنها تعشق أزقة بيروت وشوارعها وأشجارها وروح الناس الطيبة فيها”.