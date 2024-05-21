-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

الإعلامية نضال الأحمدية تطالب بتوقيف أصالة نصري في مطار بيروت.. والسبب!

جواهر الشروق
  • 338
  • 0
الإعلامية نضال الأحمدية تطالب بتوقيف أصالة نصري في مطار بيروت.. والسبب!

طالبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بتوقيف الفنانة السورية أصالة نصري في مطار بيروت على خلفية قضية قديمة أثارت الكثير من الجدل.

وتهجمت الأحمدية على أصالة التي ستأتي إلى لبنان لإحياء حفل فني ضخم في “الفوروم دو بيروت” في العاشر من أوت المقبل بعد غيابها الطويل عن زيارة لبنان وإحياء الحفلات فيه.

ونادت الإعلامية الشهيرة بوجوب محاكمة أصالة وتوقيفها في مطار رفيق الحريري الدولي لدى وصولها بسبب إهانتها الأمن اللبناني في حادثة سابقة، اتهمته فيها بـ “زجّ المخدرات في حقيبتها”.

وقالت الأحمدية: “لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح. كنت تناسيت وسامحت لكن طالما تحقرونني بواسطتها وطالما أنها تلتزم الصمت فوجب محاكمتها”.

في ذات السياق أعرب نشطاء عن تضامنهم مع الفنانة السورية، لافتين إلى أن الأحمدية لا تستطيع فعل شيء وما حركاتها الاستعراضية إلى لركوب الموجة والوصول إلى الترند.

من جانبها قالت أصالة أن “حلمها سيتحقق بغنائها في بيروت التي وصفتها بأنها روحها وتوأمها ولاسيما وأنها تعشق أزقة بيروت وشوارعها وأشجارها وروح الناس الطيبة فيها”.

مقالات ذات صلة
نانسي عجرم في ورطة بسبب فريد الأطرش!

نانسي عجرم في ورطة بسبب فريد الأطرش!

المرآة مهمة لتطوير مهارات طفلك لكن عليك الحذر!

المرآة مهمة لتطوير مهارات طفلك لكن عليك الحذر!

8 أسباب تجعلك تعاني من إجهاد العين

8 أسباب تجعلك تعاني من إجهاد العين

بالفيديو.. ظهور مفاجئ لياسمين صبري رفقة رونالدو في غياب جورجينا يثير الجدل!

بالفيديو.. ظهور مفاجئ لياسمين صبري رفقة رونالدو في غياب جورجينا يثير الجدل!

إصابة زوجة بشار الأسد بسرطان الدم

إصابة زوجة بشار الأسد بسرطان الدم

مغربية تفجر مفاجآت بشأن اختطاف ابنها في ميانمار!

مغربية تفجر مفاجآت بشأن اختطاف ابنها في ميانمار!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد