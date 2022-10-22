الإعلامية ياسمين موسوس تعود إلى الجزائر
أعلنت الإعلامية الجزائرية ياسمين موسوس لمتابعيها على تويتر مساء الجمعة، عن مغادرتها لقناة العربية الحدث. وأشارت ضمنيا إلى التحاقها بقناة تلفزيونية في الجزائر.
وقالت موسوس، التي عملت لقناة الشروق، قبل أن تنتقل إلى سكاي نيوز عربية، وروسيا اليوم، ثم العربية الحدث:”سريعا، أغادر شاشة الحدث. لا لشيء سوى لأن الأسباب اجتمعت للعودة والاستقرار في الجزائر”.
ولم تكشف مذيعة الأخبار التي حاورت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقناة روسيا اليوم في فيفري 2020، عن وجهتها القادمة. لكنها قالت إنها ستستقرّ في الجزائر.
سريعا..أغادر شاشة الحدث، لا لشيء سوى لأن الأسباب اجتمعت للعودة والاستقرار في الجزائر
سعيدة بتجربة ولو قصيرة لم أر فيها إلا كل خير من الزملاء ومن إدارة القناة وكانت فرصة تعرفت فيها على وجوه وأسماء بدا القرب منها أجمل من متابعتها على الشاشة
ألقاكم على خير .. من منبر آخر 💚 pic.twitter.com/AqhOzVJbRl
— Yasmine Moussous (@YasmineMoussous) October 21, 2022