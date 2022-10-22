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الإعلامية ياسمين موسوس تعود إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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الإعلامية ياسمين موسوس تعود إلى الجزائر
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ياسمين موسوس

أعلنت الإعلامية الجزائرية ياسمين موسوس لمتابعيها على تويتر مساء الجمعة، عن مغادرتها لقناة العربية الحدث. وأشارت ضمنيا إلى التحاقها بقناة تلفزيونية في الجزائر.

وقالت موسوس، التي عملت لقناة الشروق، قبل أن تنتقل إلى سكاي نيوز عربية، وروسيا اليوم، ثم العربية الحدث:”سريعا، أغادر شاشة الحدث. لا لشيء سوى لأن الأسباب اجتمعت للعودة والاستقرار في الجزائر”.

ولم تكشف مذيعة الأخبار التي حاورت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقناة روسيا اليوم في فيفري 2020،  عن وجهتها القادمة. لكنها قالت إنها ستستقرّ في الجزائر.

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