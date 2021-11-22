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رياضة

إعلامي إسباني يوضح بخصوص اهتمام برشلونة ببونجاح وبن سبعيني

سليم.ع
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إعلامي إسباني يوضح بخصوص اهتمام برشلونة ببونجاح وبن سبعيني

 قال الإعلامي الإسباني خافي ميغيل المقرب من إدارة نادي برشلونة أن التحاق بونجاح ببرشلونة يبقى أمر مستحيلا، وأضاف أن النادي الكتالوني مهتم فعلا بخدمات المدافع رامي بن سبعيني..

وبرر الإعلامي الإسباني استحالة انتقال بونجاح إلى برشلونة، بالجانب المادي، مؤكدا أن إدارة النادي لن تتمكن من دفع الراتب الذي يتقاضاه مهاجم “الخضر” في السد القطري.

وأضاف ميغيل في اتصال مع “الشروق نيوز” بشأن حقيقة اهتمام النادي الكتالوني بمدافع بوروسيا مونشنغلادباخ رامي بن سبعيني: ” نعم هناك إهتمام من نادي برشلونة بالمدافع بن سبعيني، والإدارة مطالبة بتدعيم خطها الخلفي بمدافع جيد، كما أن صفقة بن سبعيني الأقرب للتجسيد مقارنة مع بغداد بونجاح.

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