الإعلامي الحبيب بن علي في ذمّة الله

تُوفي، الإثنين، الإعلامي الحبيب بن علي المُعلّق الرياضي السابق بِالتلفزيون العمومي الجزائري وقنوات “بي إن سبورت” القطرية.

وطارت شهرة الإعلامي الحبيب بن علي في سماء التلفزيون العمومي الجزائري، لمّا علّق على كبرى مقابلات “الخضر”، على غرار مواجهتَي ريال مدريد الإسباني في ماي 1982، والبرازيل في مونديال المكسيك جوان 1986. كما سبق له أن نشّط الحصّتَين الشهيرتَين “أرقام وتعاليق” و”ملاعب العالم” (في أولى أعدادها عام 1991). وبعدها بِسنوات قلائل، انتقل إلى العمل الإعلامي بِالخليج.

وامتاز الحبيب بن علي بِفصاحته اللّغوية ونطقه العربية بِسلاسة وعفوية (كان مثلا يقول “تحمية العضلات” وليس “تسخين العضلات”، وهو مُحقّ)، واتّسم أيضا بِنوع من “الانضباط” المُنافي للشعبوية والإبتذال والتهريج، سواء في التعليق أو تقديم البرامج.

رحم اللهُ الحبيب بن علي، وغفر له، وأكرم مثواه في الجنّة. وألهم ذويه جميل الصّبر والسّلوان.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.