الإعلامي نيشان يدفع ثمن الاستهزاء بصوت ياسمين عز الشتوي!

كشفت تقارير إخبارية أن الإعلامي اللبناني نيشان، أدين بتهمة سب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز، بعدما استهزأ بصوتها الشتوي خلال جلسة حوارية كانت مقررة بينهما ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي.

وفي التفاصيل، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس نيشان لمدة شهر مع غرامة بقيمة 50 ألف جنيه، ودفع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف العقوبة.

وحملت أوراق القضية اتهامات للإعلامي اللبناني بتعمد مضايقة الإعلامية المصرية، ووصفها بعبارات “خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها”، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أحالت نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المثيرة للجدل.

أصل الخلاف بين نيشان وياسمين عز

جدير بالذكر أن الخلاف بدأ بين الإعلاميين الشهيرين في سبتمبر 2023، بسبب جلسة حوارية بينهما ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي، حيث غابت عز من دون تقديم اعتذار رسمي مسبق، مما وضع نيشان في موقف محرج أمام الحضور على الهواء، ليحاول معالجته بطريقة ساخرة قائلا: “وينها ياسمين أكيد بتحضر صوتها الشتوي”.

يُذكر أن ياسمين عز تقدّم برنامج “كلام الناس” عبر شاشة mbc مصر، وقد أثارت خلاله الكثير من الجدل بسبب حديثها عن علاقة الرجل بالمرأة، وضرورة خضوع الأخيرة لفرعونها بصوت منخفض، وترتبط تلك دعابة نيشان بحديث عز عن طبقات الصوت ومنها طبقة الصوت الشتوي. ثم تابع حديثه الذي انتقد أداءها وشخصيتها على الشاشة وطريقتها في تقديم برنامجها، مشيراً إلى أن ما تظهر به أمام الجمهور يختلف عن الواقع، الأمر الذي اعتبرته مجموعة من الإساءات العلنية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد نيشان تتهمه فيها بالتطاول عليها.

وقالت عز: “أعتقد أن من تنجح في محاورة أهم إعلامي في مصر والوطن العربي عمرو أديب لا تخشى من محاورة أي إعلامي آخر مهما كان اسمه”، مؤكدة أنها لن تقدم اعتذاراً، لأنه هو من بادر بالخطأ في حقها.

وتصاعد الخلاف وأخذ منحى آخرا، ما دفع ياسمين إلى تحرير بلاغ ضده، للنيابة العامة المصرية، التي أحالته إلى المحكمة، حيث صدر الحكم أخيرا بحبسه لمدة شهر وتغريمة مبلغ خمسين ألف جنيه.