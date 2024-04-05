-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الإعلام البريطاني يُحرّض الأوكراني “زينتشنكو” على القتال ضدّ الرّوس

الشروق الرياضي
  • 110
  • 0
الإعلام البريطاني يُحرّض الأوكراني “زينتشنكو” على القتال ضدّ الرّوس
ح.م
أولكسندر زينتشنكو.

سألت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اللاعب الأوكراني أولكسندر زينتشنكو، إن كان سيقتحم الحرب دفاعا عن وطنه الذي يُقاتل ضد الرّوس.

ومعلوم أن هيئة “بي بي سي” هي وسيلة إعلام حكومية بريطانية، وتعكس بِجلاء موقف سلطات هذا البلد الدّاعم لِأوكرانيا في حربها ضدّ روسيا. فيما يرتدي متوسّط الميدان زينتشنكو ألوان نادي أرسنال الإنجليزي.

وردّ أولكسندر زينتشنكو: “أعتقد أن الجواب واضح. سأذهب إلى الحرب.. أعلم أن بعض الناس قد يعتقدون أنه من السّهل بالنسبة لي أن أكون هنا (رياضيا) أكثر من هناك (محاربا). وآمل حقّا أن تنتهي هذه الحرب قريبا”.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا يُسمع سوى صوت واحد في وسائل الإعلام البريطاني والشارع الرياضي هناك، وهو الانتصار لِأوكرانيا، ومُعاقبة كلّ مَن تُشتمّ فيه رائحة الانحياز إلى روسيا.

أمّا العرب، فقد اكتشفوا مُتأخّرين الدور الذي تلعبه “بي بي سي” في تسمين الصّهاينة، وتقزيم القضية الفلسطينية العادلة.

مقالات ذات صلة
لماذا يدفع مسؤولو فريق بن رحمة 25 ألف أورو عن كلّ مباراة؟

لماذا يدفع مسؤولو فريق بن رحمة 25 ألف أورو عن كلّ مباراة؟

استبعاد جوان حجام من تشكيلة “يانغ بويز” السويسري لأسباب “تأديبية”

استبعاد جوان حجام من تشكيلة “يانغ بويز” السويسري لأسباب “تأديبية”

الإيطالي ماتيراتزي يتحدث مجددا عن النطحة الشهيرة

الإيطالي ماتيراتزي يتحدث مجددا عن النطحة الشهيرة

البرازيلي مارسيلو يختار تشكيلته المثالية

البرازيلي مارسيلو يختار تشكيلته المثالية

بعض الأطراف كانت تريد استبعادي نهائيا من المنتخب.. وردي كان فوق الميدان

بعض الأطراف كانت تريد استبعادي نهائيا من المنتخب.. وردي كان فوق الميدان

الفساد يجرّ رئيس اتحاد الكرة الإسباني السّابق إلى مخفر الأمن

الفساد يجرّ رئيس اتحاد الكرة الإسباني السّابق إلى مخفر الأمن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد