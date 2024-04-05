الإعلام البريطاني يُحرّض الأوكراني “زينتشنكو” على القتال ضدّ الرّوس

سألت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اللاعب الأوكراني أولكسندر زينتشنكو، إن كان سيقتحم الحرب دفاعا عن وطنه الذي يُقاتل ضد الرّوس.

ومعلوم أن هيئة “بي بي سي” هي وسيلة إعلام حكومية بريطانية، وتعكس بِجلاء موقف سلطات هذا البلد الدّاعم لِأوكرانيا في حربها ضدّ روسيا. فيما يرتدي متوسّط الميدان زينتشنكو ألوان نادي أرسنال الإنجليزي.

وردّ أولكسندر زينتشنكو: “أعتقد أن الجواب واضح. سأذهب إلى الحرب.. أعلم أن بعض الناس قد يعتقدون أنه من السّهل بالنسبة لي أن أكون هنا (رياضيا) أكثر من هناك (محاربا). وآمل حقّا أن تنتهي هذه الحرب قريبا”.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا يُسمع سوى صوت واحد في وسائل الإعلام البريطاني والشارع الرياضي هناك، وهو الانتصار لِأوكرانيا، ومُعاقبة كلّ مَن تُشتمّ فيه رائحة الانحياز إلى روسيا.

أمّا العرب، فقد اكتشفوا مُتأخّرين الدور الذي تلعبه “بي بي سي” في تسمين الصّهاينة، وتقزيم القضية الفلسطينية العادلة.