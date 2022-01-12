الإعلام الرياضي الدولي: الحارس كامارا يفاجئ “الخضر”

سلط الإعلام الرياضي الدولي الضوء على المباراة الأولى لبطل إفريقيا، في دورة الكاميرون، وأجمعت على أن التعادل أمام منتخب سيراليون يعد نتيجة سلبية بالنسبة للمنتخب الجزائري، في مباراة عرفت تألق الحارس كامارا.

وعنونت بين سبورت بـ: “التعادل يحسم مواجهة الجزائر وسيراليون”، وأضافت أن المنتخب الجزائري استهل حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي بتعادل سلبي في مباراة لم يتم خلالها استغلال الفرص المتاحة”.

وأضافت أن المنتخب الجزائري بتعادله تمكن من بلوغ المباراة الـ35 مكن دون هزيمة.

ومن جهته موقع “قول العالمي”، سلط الضوء على التعادل الذي سجله بطل إفريقيا في مستهل مشواره في “الكان”، ووصفه بالمفاجأة الأولى في كأس إفريقيا، وعنون الموقع تقريره عن المباراة بـ:” المفاجأة الأولى في أمم إفريقيا..سيراليون تفرض التعادل على الجزائر”.

وقالت “ليكيب” الفرنسية، المنتخب الجزائري يتعثر أمام سيراليون في مباراته الأولى في “كان” الكاميرون، وسلطت الضوء على رجل اللقاء الحارس محمد كامارا.

أما أر أم سي” الفرنسة، فأكدت أن المنتخب الجزائري أرد أن يدخل الدورة بقوة، من خلال تحقيق فوزه الأول، لكنه اصطدم ببراعة حارس سيراليون محمد كامارا الذي كان في يومه وأدى مباراة كبيرة.