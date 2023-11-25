الإعلام العبري: إسرائيل ستستأنف الحرب إن لم تطلق حماس سراح الرهائن بحلول منتصف الليل

نقلت الإعلام العبري، السبت، عن مصدر أمني لم يسمه، أن جيش الاحتلال سيستأنف العملية العسكرية في غزة، إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن بحلول منتصف الليل.

ونشرت القناة 13 وإن12 نيوز وموقع واي نت الإخباري وغيرهم هذا التعليق، وفقا لما ذكرت رويترز.

جاء ذلك بعد أن أعلنت حركة حماس، في وقت سابق من السبت، أنها قررت تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة إنها قررت تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع وبسبب عدم الالتزام بمعايير إطلاق المعتقلين الفلسطينيين المتفق عليها، حسب بيان للحركة.

في غضون ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس أن الدفعة الثانية من الرهائن لم تسلم حتى الآن للصليب الأحمر.

وكانت إسرائيل أعلنت أن حركة حماس ستفرج السبت عن 14 رهينة، وأنه سيتم إطلاق سراح 42 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، في ثاني أيام الهدنة.

وشهد اليوم الأول من الهدنة الجمعة إفراج حماس عن 13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، بالإضافة إلى عشرة تايلانديين وفيليبيني أفرجت عنهم الحركة الفلسطينية من خارج الاتفاق المبرم بوساطة قطرية.

وأطلق الاحتلال 39 معتقلا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، السبت، إن الجيش سيعود بعد انتهاء الهدنة إلى العملية البرية في قطاع غزة لاستكمال أهداف الحرب، وممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس.

وصرح هليفي بالقول إن وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن لم تكن لتحدث لولا ضغط الجيش الإسرائيلي على حماس.

ونقلت موقع “تايمز إوف إسرائيل” عن المسؤول الإسرائيلي قوله “نحن لا ننوي، ولسنا مستعدين لوقف هذه الجهود قبل أن نعيد جميع الرهائن (…) ومن واجبنا الأخلاقي أن نعيدهم”.