الإعلام العبري ينشر صور المجندات الواقعات في قبضة المقاومة

نشر الإعلام العبري، مساء السبت، صور مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الواقعات في قبضة المقاومة الفلسطينية عقب عملية “طوفان الأقصى”.

وفي الوقت الذي ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لنساء إسرائيليات، قيل إنهن سعيدات لكونهن أصبحن أسيرات لدى كتائب القسام، قالت صحف عبرية إن مجندات فقدن منذ صباح السبت في مستوطنات غلاف غزة.

وتداول نشطاء عدة فيديوهات، لإسرائيليات وقعن في قبضة المقاومة، أغربها لإمرأة تمشي وتترنح وهي في غاية السعادة، قيل أنها قد تكون مؤثرة أو فاشنيستا، وأخرى لمسنة تبتسم وتشير للنصر بيدها.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، فيديو للحظة أسر مجندة إسرائيلية تم نقلها إلى داخل قطاع غزة بعد عملية تسلل مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين إلى قاعدة عسكرية داخل إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستعلن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” خلال ساعات.