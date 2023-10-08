-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
طوفان الأقصى.. استشهاد 313 فلسطينيا ومقتل 350 إسرائيلي
جواهر

الإعلام العبري ينشر صور المجندات الواقعات في قبضة المقاومة

جواهر الشروق
  • 257
  • 0
الإعلام العبري ينشر صور المجندات الواقعات في قبضة المقاومة

نشر الإعلام العبري، مساء السبت، صور مجندات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الواقعات في قبضة المقاومة الفلسطينية عقب عملية “طوفان الأقصى”.

وفي الوقت الذي ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لنساء إسرائيليات، قيل إنهن سعيدات لكونهن أصبحن أسيرات لدى كتائب القسام، قالت صحف عبرية إن مجندات فقدن منذ صباح السبت في مستوطنات غلاف غزة.

وتداول نشطاء عدة فيديوهات، لإسرائيليات وقعن في قبضة المقاومة، أغربها لإمرأة تمشي وتترنح وهي في غاية السعادة، قيل أنها قد تكون مؤثرة أو فاشنيستا، وأخرى لمسنة تبتسم وتشير للنصر بيدها.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، فيديو للحظة أسر مجندة إسرائيلية تم نقلها إلى داخل قطاع غزة بعد عملية تسلل مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين إلى قاعدة عسكرية داخل إسرائيل.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستعلن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” خلال ساعات.

مقالات ذات صلة
آخرهن إيرانية من خلف القضبان.. 19 امرأة فزن بجائزة نوبل للسلام

آخرهن إيرانية من خلف القضبان.. 19 امرأة فزن بجائزة نوبل للسلام

بقي عالقا منذ ثمانين عاما.. اكتشاف صادم في دماغ عجوز روسية!

بقي عالقا منذ ثمانين عاما.. اكتشاف صادم في دماغ عجوز روسية!

“القانون المغربي يتحيز للرجل”.. مطالب بإنصاف النساء وإعطائهن هذا الحق!

“القانون المغربي يتحيز للرجل”.. مطالب بإنصاف النساء وإعطائهن هذا الحق!

هذه الأطعمة الخمسة إياك أن تتناولها مع الماء.. والسبب!

هذه الأطعمة الخمسة إياك أن تتناولها مع الماء.. والسبب!

الكشف عن سر في حياة بيكاسو مرتبط بالنساء! 

الكشف عن سر في حياة بيكاسو مرتبط بالنساء! 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد