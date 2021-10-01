الإعلام الفرنسي يسخر من حادثة اللاعب الفرانكو جزائري “لاغا”
سخر الإعلام الفرنسي من حادثة اللاعب الفرانكو جزائري يانيس لاغا الذي تم استدعاؤه من قبل الفريقين الجزائري والفرنسي لمباراة ودية لفئة تحت 18 سنة تجمهما خلال الشهر الجاري.
وقالت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية بأنه سيتعين على يانيس لاغا الاختيار بين الفريقين بما أنه تم استدعاؤه في نفس الوقت وورد اسمه ضمن قائمة اللاعبين المختارين لهذا اللقاء الودي، المقرر أن يلعب 9 و 12 أكتوبر الجاري.
L’incroyable imbroglio https://t.co/lN5P3QnfCJ
— Foot Mercato (@footmercato) October 1, 2021
من جهته قال موقع قناة “بي أف أم” أنه كان من الشائع “تنافس” الفريقين على الاستفادة من اللاعبين الشباب مزدوجي الجنسية، لكنه من النادر رؤية هؤلاء اللاعبين يتم استدعاؤهم لفريقين في نفس الوقت في مباراة تجمعهما.
🇨🇵🇩🇿 Situation très cocasse pour Yannis Lagha. Le lyonnais vient d’être sélectionné en Équipe de France et en Équipe d’Algerie U18 !
Pour rajouter du sel à cette double sélection, les deux équipes s’affrontent les 9 et 12 octobre 😳 pic.twitter.com/aoPVz3sUAB
— EspoirsduFootball 🕊 (@EspoirsduFoot) October 1, 2021
كما قالت صحفية “غازيت فوت” أنه تم اختيار لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عاما ، والذي يلعب مع أولمبيك ليون من قبل فريقي الجزائر وفرنسا تحت 18 سنة.
🔴 Un match France – Algérie pour un jeune lyonnais !
Le jeune milieu de l’OL Yannis Lagha a été convoqué par les sélectionneurs des U18 de la France et de l’Algérie pour un match entre les deux sélections. #EquipeDeFrance #u18 pic.twitter.com/tfew9211LR
— Gazzetta Foot (@Gazzetta_Foot) October 1, 2021
وللتذكير فقد سبق وأن لعب يانيس لاغا مع المنتخب الجزائري تحت 17 سنة مطلع العام الجاري.