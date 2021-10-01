الإعلام الفرنسي يسخر من حادثة اللاعب الفرانكو جزائري “لاغا”

سخر الإعلام الفرنسي من حادثة اللاعب الفرانكو جزائري يانيس لاغا الذي تم استدعاؤه من قبل الفريقين الجزائري والفرنسي لمباراة ودية لفئة تحت 18 سنة تجمهما خلال الشهر الجاري.

وقالت صحيفة “فوت ميركاتو” الفرنسية بأنه سيتعين على يانيس لاغا الاختيار بين الفريقين بما أنه تم استدعاؤه في نفس الوقت وورد اسمه ضمن قائمة اللاعبين المختارين لهذا اللقاء الودي، المقرر أن يلعب 9 و 12 أكتوبر الجاري.

من جهته قال موقع قناة “بي أف أم” أنه كان من الشائع “تنافس” الفريقين على الاستفادة من اللاعبين الشباب مزدوجي الجنسية، لكنه من النادر رؤية هؤلاء اللاعبين يتم استدعاؤهم لفريقين في نفس الوقت في مباراة تجمعهما.

كما قالت صحفية “غازيت فوت” أنه تم اختيار لاعب الوسط البالغ من العمر 17 عاما ، والذي يلعب مع أولمبيك ليون من قبل فريقي الجزائر وفرنسا تحت 18 سنة.

وللتذكير فقد سبق وأن لعب يانيس لاغا مع المنتخب الجزائري تحت 17 سنة مطلع العام الجاري.