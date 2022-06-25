الإعلام الفرنسي يهاجم حسام عوار

بسبب المنتخب الوطني

يواجه نجم نادي ليون الفرنسي، حسام عوار، هجوما شرسا من طرف بعض الإعلاميين والمحللين الفرنسيين، بسبب الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تغيير جنسيته الرياضية والانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري.

وتعرض حسام عوار، الذي سبق له تقمص ألوان منتخب “الديكة” في مناسبة واحدة، كانت خلال مباراة ودية، لانتقادات قوية من طرف اللاعب الدولي الفرنسي السابق جيروم روتين، الذي اعتبر الخطوة التي يعتزم اللاعب ذو الأصول الجزائرية القيام بها بغير اللائقة.

وتهجّم اللاعب السابق لباريس سان جيرمان، في تصريحه لإذاعة “أر أم سي” الفرنسية على حسام عوار، معتبرا بأن مصلحته الشخصية هي التي دفعته للتفكير في تغيير جنسيته من المنتخب الفرنسي إلى المنتخب الجزائري.

وبحسب الدولي الفرنسي السابق، الذي تحوّل إلى التحليل الرياضي، فإن حسام عوار لم يكن أبدا يضع المنتخب الجزائري ضمن أولوياته ولكنه بعد خروجه من حسابات مدرب منتخب “الديكة” غيّر ٍرأيه قائلا: “علينا ألا نختبئ وراء الحقيقة، الأمور واضحة أمام الجميع، اللعب مع فرنسا يمنح خيارات كثيرة ويفتح أبواب النجومية للاعب، مُقارنة بما تمنحه الجزائر أو أي منتخب أفريقي آخر”. مضيفا: “كان يجب على عوار أن يتحمل مسؤوليته ويواصل بذل المجهودات ليفرض نفسه مع فرنسا”.

إلى ذلك، أضاف ذكّر جيروم روتين بما قام به عوار عندما اختار اللعب لصالح المنتخب الفرنسي ورفض الاستجابة لدعوة المنتخب الجزائري: “حسام عوار لعب مع منتخب فرنسا للشباب، وعندما انضم مرة واحد للكبار، كان يمتلك عرضا من الجزائر، لكنه لم يوافق، لماذا؟ لأنه فضّل فرنسا”.

ويوجد حسام عوار ضمن أبرز الأسماء المرشحة للالتحاق بكتيبة “محاربي الصحراء”، خلال التربص المقرر شهر سبتمبر المقبل، تحسبا للمباراتين القادمتين أمام منتخب النيجر، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة، الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.