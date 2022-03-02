الإعلام الكاميروني: الصحف الجزائرية تسخر من سونغ وتصف تجربته بالكارثية

تطرقت وسائل إعلام كاميرونية، إلى نظرة الإعلام الجزائري إلى خبر تعيين ريغوبار سونغ مدربا لمنتخب الأسود غير المروضة، وقالت أن التعيين قوبل بنوع من السخرية..

وجاء في تقرير لموقع ” أكتو كاميرون”، أن الإعلام الجزائري، يرى بأن صامويل إيتو، نجح أخيرا في فرض صديقه سونغ على رأس العارضية الفنية للمنتخب الكاميروني.

وأضاف ذات الموقع أن الإعلام الجزائري وصف تجربة سونغ كمدرب بالكارثية والمأساوية، بالنظر إلى افتقاده للخبرة المطلوبة قبل المواجهة الفاصلة أمام المنتخب الجزائري، بما أن تجربته التدريبية اقتصرت على تدريب المنتخب الكامروني للمحليين ومنتخب أقل من 23 سنة.

إيتو يبعث رسالة تحفيزية لـ”سونغ” قبل مواجهة “الخضر”

هنأ رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، المدرب الجديد لمنتخب الأسود غير المروضة، ريغوبار سونغ..

ونشر إيتو على حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “تهانينا للمدرب الجديد، لأسود الكاميرون التي لا تقهر”.

وعبّر رئيس الإتحاد الكاميروني عن سعادته الكبيرة، بالعمل إلى جانب قائده السابق في المنتخب، وقال: “إنه لامتياز وشرف كبير، أن أكون جنبا إلى جنب مع قائدي السابق، للمضي بكرة القدم الكاميرونية إلى آفاق جديدة”.

وعيّن سونغ مدربا للمنتخب الكاميروني خلفا للبرتغالي كونسيساو، لتكون المواجهة الفاصلة أمام “الخضر”، المؤهلة لمونديال قطر أول اختبار له على رأس منتخب الأسود.