-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الإعلام الكاميروني: الصحف الجزائرية تسخر من سونغ وتصف تجربته بالكارثية

سليم.ع
  • 509
  • 0
الإعلام الكاميروني: الصحف الجزائرية تسخر من سونغ وتصف تجربته بالكارثية

تطرقت وسائل إعلام كاميرونية، إلى نظرة الإعلام الجزائري إلى خبر تعيين ريغوبار سونغ مدربا لمنتخب الأسود غير المروضة، وقالت أن التعيين قوبل بنوع من السخرية..

وجاء في تقرير لموقع ” أكتو كاميرون”، أن الإعلام الجزائري، يرى بأن صامويل إيتو، نجح أخيرا في فرض صديقه سونغ على رأس العارضية الفنية للمنتخب الكاميروني.

وأضاف ذات الموقع أن الإعلام الجزائري وصف تجربة سونغ كمدرب بالكارثية والمأساوية، بالنظر إلى افتقاده للخبرة المطلوبة قبل المواجهة الفاصلة أمام المنتخب الجزائري، بما أن تجربته التدريبية اقتصرت على تدريب المنتخب الكامروني للمحليين ومنتخب أقل من 23 سنة.

إيتو يبعث رسالة تحفيزية لـ”سونغ” قبل مواجهة “الخضر”

هنأ رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، المدرب الجديد لمنتخب الأسود غير المروضة، ريغوبار سونغ..
ونشر إيتو على حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “تهانينا للمدرب الجديد، لأسود الكاميرون التي لا تقهر”.
وعبّر رئيس الإتحاد الكاميروني عن سعادته الكبيرة، بالعمل إلى جانب قائده السابق في المنتخب، وقال: “إنه لامتياز وشرف كبير، أن أكون جنبا إلى جنب مع قائدي السابق، للمضي بكرة القدم الكاميرونية إلى آفاق جديدة”.
وعيّن سونغ مدربا للمنتخب الكاميروني خلفا للبرتغالي كونسيساو، لتكون المواجهة الفاصلة أمام “الخضر”، المؤهلة لمونديال قطر أول اختبار له على رأس منتخب الأسود.

مقالات ذات صلة
بوفون باقٍ في حراسة المرمى حتى 46 سنة!

بوفون باقٍ في حراسة المرمى حتى 46 سنة!

مباراة في ملعب سطيف بِبساط غطّته الثلوج

مباراة في ملعب سطيف بِبساط غطّته الثلوج

رسميا.. “الفيفا” ترضخ للأوروبيين وتحرم روسيا من المونديال

رسميا.. “الفيفا” ترضخ للأوروبيين وتحرم روسيا من المونديال

معاقبة الفيفا لروسيا تعيد خليط الرياضة بالسياسة إلى الواجهة

معاقبة الفيفا لروسيا تعيد خليط الرياضة بالسياسة إلى الواجهة

لا مكان للمتخلفين عن “الفاصلة” في مونديال قطر

لا مكان للمتخلفين عن “الفاصلة” في مونديال قطر

ميسي غاضب من الإعلام الفرنسي

ميسي غاضب من الإعلام الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد