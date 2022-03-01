الإعلام الكاميروني يرشح “الخضر” لبلوغ المونديال

دوليون سابقون ينتقدون تعيين سونغ على رأس منتخب بلادهم

انتقدت الصحافة الكاميرونية الخطوة التي قام بها رئيس الاتحاد المحلي للكرة، صامويل إيتو، بتعيين الدولي السابق ريغوبير سونغ مدربا جديدا للمنتخب الأول، خلفا للبرتغالي أنطونيو كونسيساو، عقب فشل الأخير في التتويج بكأس أمم إفريقيا الأخيرة في نسختها 33 التي احتضنتها الكاميرون قبل شهر، عندما ودع أصحاب الأرض المسابقة من نصفها النهائي أمام المنتخب المصري في سلسلة ضربات الترجيح.

وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد أعلن، الاثنين، رسميا، تعيين ريغوبير سونغ مدربا جديدا لمنتخب الكاميرون خلفا للبرتغالي كونسيساو، بحسب ما أعلن عنه وزير الرياضة، نرسيس مويل كومبي، الذي قال في هذا الشأن في بيان له “تم تعيين ريغوبير سونغ مدربا لمنتخب الكاميرون للرجال خلفا لأنطونيو كونسيساو بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية”.

وشهدت مرحلة ما بعد “الكان” غليانا كبيرا في بيت الإتحاد المحلي للكرة بسبب رغبة إيتو في “التخلص” من التقني البرتغالي، ومن ثم تعيين “صديقه” سونغ على رأس العارضة الفنية لمنتخب الكاميرون، رغم المعارضة الشديدة التي لقيها من المسؤول الأول على قطاع الرياضة في البلاد من كومبي، الذي حثه على أن القيام بهذه الخطوة قبل أقل من شهر من مواجهة المنتخب الجزائري في فاصلة التأهل إلى المونديال قطر يعد “مجازفة” كبيرة.

وعنونت صحيفة “أكتيال كام” في هذا السياق بالبنط العريض “تعيين ريغوبير سونغ: أول خطأ تقني يقوم به إيتو”، قبل أن تخوض في الموضوع وتنتقد خرجة إيتو، معتبرة أن ذلك لن يخدم شيئا المنتخب في اللقاء القادم أمام المنتخب الجزائري، قبل أن تتطرق إلى الموعد القادم الذي ينتظرهم أمام “الخضر” في “جابوما” ثم في “مصطفى تشاكر” وتؤكد أن الكفة تميل لصالح أشبال بلماضي بشكل كبير في الموعد الرسمي القادم المقرر بينهما، خاصة عقب تعيين سونغ مدربا لـ”الأسود غير المروضة”.