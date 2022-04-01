-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الإعلام الكاميروني يعلق على طلب الجزائر إعادة مباراة السد

الشروق أونلاين
  • 37972
  • 2
الإعلام الكاميروني يعلق على طلب الجزائر إعادة مباراة السد

تداولت الصحافة الكاميرونية، خبر طلب الجزائر إعادة مباراة السد التي جمعتها بمنتخب بلادهم الوطني الثلاثاء الماضي.

وقال موقع “كام فوت” الكاميروني “إن الجزائر لا تزال تأمل في الذهاب إلى قطر في نوفمبر، بعد إعلان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الخميس تقديم استئناف إلى فيفا”.

 وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على استخدام جميع السبل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن النزاهة والتحيز (النزاهة) في التحكيم.

كما طالبت الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لإلقاء الضوء الكامل على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون  .

وعلق الموقع الكاميروني على الاحتجاج الجزائري بالقول أن “طلب الجزائر لديه فرصة ضئيلة للغاية في النجاح، لأن أيا من الحقائق المزعومة ضد حكم هذا الاجتماع تبدو واضحة، لكن قبل كل شيء لأنه ليس من عادات الفيفا إعادة مباراة تأهيلية لكأس العالم بعد قرار التحكيم.

وضرب الموقع الكاميروني مثلا بما قامت به بنين وجنوب إفريقيا، على التوالي، ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا في نفس التصفيات، ورفعت استئنافًا إلى الفيفا لقرارات التحكيم التي اعتبروها غير عادلة لكن كلا الطلبين رفض من قبل الفيفا.

مقالات ذات صلة
بلماضي يخسر أوراقه.. إما المغادرة أو الإعادة من الصفر

بلماضي يخسر أوراقه.. إما المغادرة أو الإعادة من الصفر

بلماضي يُواصل اعتماده على خمسة مدافعين

بلماضي يُواصل اعتماده على خمسة مدافعين

لهذه الأسباب ضاع التأهل إلى المونديال من “الخضر”

لهذه الأسباب ضاع التأهل إلى المونديال من “الخضر”

قلبي “تقطع” بعد الإقصاء أمام الكاميرون

قلبي “تقطع” بعد الإقصاء أمام الكاميرون

“الخضر” يتراجعون إلى المركز الـ 44 عالميا

“الخضر” يتراجعون إلى المركز الـ 44 عالميا

بودبوز يُغيّر “المناجير” وهذا الفريق يُريد انتدابه

بودبوز يُغيّر “المناجير” وهذا الفريق يُريد انتدابه

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • sokasuhayb@gmail.com

    اجل يعاد

    -2
  • تفكير عوج

    علاقة المغرب والكاميرون وإسرائيل. الاختراق الإسرائيلي لأفريقيا.. كيف تغيرت مواقف القارة!!! أعتقد المخزن عند ه يد في الرشوة . لكن أعاتب الجزائر الثي تخلق العداء بدون ما تضمن أمنها وأمن شعبها . كدلك العصابات المختلفة تمنع تطور البلاد ، كأس العالم لكرة القدم: مع 33 كاميرا لكل ملعب ، تدخل الفيديو المساعدة للتحكيم المنافسة، فامادا عن الجزائر.

    -6

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد