الإعلام الكاميروني يعلق على طلب الجزائر إعادة مباراة السد

تداولت الصحافة الكاميرونية، خبر طلب الجزائر إعادة مباراة السد التي جمعتها بمنتخب بلادهم الوطني الثلاثاء الماضي.

وقالت الصحافة الكاميرونية “إن الجزائر لا تزال تأمل في الذهاب إلى قطر في نوفمبر، بعد إعلان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الخميس تقديم استئناف إلى فيفا”.

وأشارت الصحافة إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على استخدام جميع السبل المسموح بها قانونًا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن النزاهة والتحيز (النزاهة) في التحكيم.

كما طالبت الفاف بفتح تحقيق من قبل هيئات الفيفا لإلقاء الضوء الكامل على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون .

وعلقت الصحافة الكاميرونية على الاحتجاج الجزائري بالقول أن “طلب الجزائر لديه فرصة ضئيلة للغاية في النجاح، لأن أيا من الحقائق المزعومة ضد حكم هذا الاجتماع تبدو واضحة، لكن قبل كل شيء لأنه ليس من عادات الفيفا إعادة مباراة تأهيلية لكأس العالم بعد قرار التحكيم.

وضربت الصحافة مثلا بما قامت به بنين وجنوب إفريقيا، على التوالي، ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا في نفس التصفيات، ورفعت استئنافًا إلى الفيفا لقرارات التحكيم التي اعتبروها غير عادلة لكن كلا الطلبين رفض من قبل الفيفا.