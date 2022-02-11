الإعلام الكاميروني يواصل مناوراته قبل المباراة الفاصلة

يواصل الإعلام الكاميروني حربه النفسية قبل المباراة الفاصلة ذهابا وإيابا أمام المنتخب الجزائري شهر مارس المقبل.

وبعد الأخبار التي نشرتها عدة مواقع كاميرونية، والتي تؤكد أن مباراة الذهاب المرتقبة يوم 24 مارس المقبل، ستجرى في ملعب جابوما، جاء الدور هذه المرة على مباراة الإياب التي تلعب في الجزائر.

ونشر موقع “سي فوت” الكاميروني صورا، قديمة لملعب تشاكر لما كان في حالة كارثية، وأرفقه بتعليق: “هذا هو الملعب الذي سيستضيف مباراة الجزائر أمام الكاميرون”.

وأضاف ذات الموقع “ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ..حالة كارثية..هل مازلنا نلعب في أرضيات مثل هذه في القرن الـ21 “.

وتتواجد حاليا أرضية ملعب تشاكر، في أحسن أحوالها بفضل المتابعة اليومية، حتى يكون جاهزا لمباراة الإياب أمام الكاميرون شهر مارس المقبل.