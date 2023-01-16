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الإعلام المغربي يُحرف بيان “الكاف” حول حفل افتتاح شان الجزائر

عمر سلامي
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الإعلام المغربي يُحرف بيان “الكاف” حول حفل افتتاح شان الجزائر
أرشيف
شعار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم

عملت العديد من وسائل الإعلام المغربية على تحريف بيان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حول الكلمة التي ألقاها نجل الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا، في حفل افتتاح شان الجزائر.

وفي وقت أكد فيه “الكاف” على التحقيق في الإدلاء بتصريحات سياسية في حفل افتتاح شان الجزائر، عمدت وسائل إعلام وفي مقدمتها المغربية، إلى تحريف فحوى البيان، باستعمال كلمات لم ترد في البيان، كالتنديد، أو الإدانة.

وبالإضافة إلى استعمال كلمات التنديد، والإدانة، حرصت وسائل إعلامالنظام المغربي، وأخرى مقربة منها، على الاعتماد على عبارات لم ترد في البيان، كالفضيحة، و انتهاكات والأحداث وغيرها من الكلمات التي لم يستخدمها الكاف في بيانه.

وأكد الإتحاد الإفريقي في بيانه أن : “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملزم، وفقا لأنظمته ولوائحه الأساسية ولوائح الفيفا بعدم المشاركة أو التورط في السياسة والحياد في المسائل ذات الطابع السياسي”.

وأضاف البيان: “تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنه تم الإدلاء ببعض التصريحات السياسية خلال حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين في الجزائر 2022 يوم الجمعة 13 جانفي 2023″.

وتابع البيان: “سيقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتحقيق والنظر في البيانات والأحداث السياسية في حفل افتتاح البطولة، وتقييم ما إذا كان هناك امتثال للوائح ولوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفيفا”.

وكان نجل الزعيم الراحل نيلسون مانديلا قد ألقى كلمة، بمناسبة افتتاح شان الجزائر، شكر خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تسمية ملعب براقي باسم جده.

وأضاف حفيد مانديلا، في كلمته إن حرّيته لا تكتمل إلا بِاستعادة فلسطين لاستقلالها، وأيضا الجمهورية العربية الصّحراوية الديموقراطية التي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا.

ويعد حفيد مانديلا ضيفا من ضيوف الجزائر، في افتتاح الشان، وكلمته التي طالب فيها بحرية الشعوب المستعمرة، من أرض الأحرار، لا تثير الاستغراب، خاصة وأنه نجل أيقونة النضال الإفريقي.

ومعلوم أن الصحراء الغربية، عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي، وتحظى باعتراف من أغلب دولها وهي في لوائح المنظمة القارية بمثابة دولة مستعمرة، ولدى الإتحاد مبعوثا خاصا حول النزاع.

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